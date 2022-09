12 frases de Ibarra tras el triunfo de Boca ante Lanús: su respuesta cuando le preguntaron si el equipo tiene el “aura del campeón”

Boca Juniors venció a Lanús sobre la hora y se subió a la cima del campeonato. Con el envión que le generó el triunfo en el Superclásico ante River Plate el último domingo en la Bombonera, el Xeneize sumó otra importante victoria que lo encamina como serio candidato a repetir el título.

Como lo reconoció el propio Hugo Ibarra en la conferencia de prensa, el equipo no jugó bien, pero tuvo mucha actitud para llevarse un encuentro muy duro. Al ser consultado sobre si Boca Juniors tiene el “aura de campeón”, el DT aseguró: “No, Boca tiene el deseo y el objetivo de lograr algo importante. Los que conocemos un poco lo que es el club, sabemos de la mística de Boca, que es el luchar y pelear hasta el último minuto”.

“Lo hicieron ellos, por eso los felicito a todos los jugadores porque lograron algo increíble. Esto es fruto del trabajo día a día. La mística se construye todos los días en el grupo, en el vestuario, en charlar y en los asados. Esas son cosas lindas y van fortaleciendo, y sin dudas los triunfos también ayudan”, agregó el entrenador.

Hugo Ibarra valoró el triunfo ante Lanús y habló de la mística de Boca Juniors y la unión grupal (Télam)

Otras frases destacadas de Hugo Ibarra:

“Los cambios tenían que ver con el partido que habían tenido el domingo. Fue un desgaste enorme, emocional y físico. Confío en los jugadores y el plantel que tengo, puse lo mejor que tenía para encarar este partido. En el segundo tiempo hicimos los cambios correspondientes y llegó la victoria”.

“Todos los que jugamos alguna vez un clásico sabemos que los partidos siguientes son los más difíciles. Se juegan muchísimas cosas en el clásico y el desgaste es enorme. Vinimos a una cancha siempre complicada y los muchachos estuvieron a la altura. Soy consciente que no fue un gran partido, pero era necesaria la victoria”.

“Hoy tenemos que disfrutar esta victoria. Mañana estar tranquilos y descansar. A partir del viernes pensaremos en el próximo partido del lunes ante Huracán. Hay que disfrutar de los dos triunfos seguidos que tuvimos y seguir por este camino. No perder el foco y continuar trabajando de esta manera. Es fundamental y el grupo está bien”.

“La idea se fue gestando a medida que pasó el tiempo, en el día a día. Entiendo que los equipos se arman de atrás hacia adelante. Cuando no recibís goles es fundamental. Tenemos un plantel con muy buenos jugadores, en cualquier momento puede llegar el gol, por eso lo primero que tenemos que hacer es sostener el arco en cero. De a poquito le vamos dando una identidad al equipo. Estamos hace dos meses en el cargo. Ellos se merecen este momento porque hacen un esfuerzo enorme día a día. Estoy muy feliz por el grupo y por el triunfo”.

“¿Qué cambió desde el partido con Atlético Tucumán? Ellos necesitaban convencerse y volver a creer. Este año fueron campeones, eran los mejores y eso se fue logrando como grupo. Habaron, pasaron cosas, en ese camino estamos, en convencer al grupo que lo que podían hacer no estaba lejos de lo que habían hecho. Así hay que seguir”.

“El equipo estuvo firme en todo el partido. Lanús no tuvo situaciones claras. El medio y atrás estuvo firme. Ellos se jugaban mucho y nosotros también. Pero tuvimos la tranquilidad necesaria. Les dije en el entretiempo que faltaban 45 minutos y había que sostener la tranquilidad y el juego. No fuimos vistosos, pero sabía que íbamos a tener una oportunidad”.

“Desde el primer momento que tomé el grupo estaba convencido. Y había que convencerlos a ellos. Fui jugador y cuesta, es trabajo fue día a día. Hablar, conversar, trabajar con ellos y se encaminaron en eso. El partido con Atlético Tucumán fue el más complicado porque eran punteros, no recibían goles y entramos en desventaja. El equipo lo dio vuelta en la Bombonera y fue fundamentel. Ahí vi que estaban convencidos e hicieron el clic. Eso fortaleció mucho al grupo”.

“Ahora tengo que armar un rompecabezas, no es facil. No puedo jugar todos los partidos con las mismas caras, pero tengo la fortaleza del grupo y sé que los que jueguen lo harán bien, confío plenamente en ellos. A partir de mañana pensaré en los que tienen moletias, en los suspendidos, pero antes voy a disfrutar de mañana”.

“A Maximiliano Zalazar (el juvenil de 21 años que ingresó en el complemento) lo conozco de Reserva. Sé lo que me puede dar. Llegó un momento del partido traté de jugar un 4-3-3 definido. Se hizo un gran trabajo, lo felicito porque no es fácil entrar en un partido complicado y cerrado y lo hizo muy bien. Estoy Contento”.

“Briasco tuvo un pequeño esguince no es mayor”.

“¿Sobre si me ilusiona la continuidad en el cargo después de diciembre? Me ilusiona lo que me dejan partido a partido estos muchachos, que tengamos ese deseo de seguir compitiendo, que el próximo partido estoy seguiro que lo van a seguir haciendo de esta manera. No pienso más que el siguiente partido, que es Huracán. Para diciembre falta mucho, Navidad, Año Nuevo...”.

