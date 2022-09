El durísimo golpe que sufrió Rodrigo Aliendro en Superclásico entre Boca Juniors y River Plate: se retiró entre lágrimas

Censura en Cuba: la dictadura interrumpió un show de música por una canción crítica

Personal de seguridad de la estatal Casa de la Música de Galeano terminó abruptamente el concierto brindado por el cantante Emilio Frías, quien estaba por presentar su nuevo tema “Cambio”. “No me llamen más, y sáquenme de todos lados (...) De donde no me van a poder sacar es del corazón de todos los cubanos”, recriminó el artista, momentos antes de que el público fuera desalojado