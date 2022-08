Los dardos de Ibarra tras la victoria de Boca: ironía por el partido Senior, la polémica con Zambrano y el Superclásico ante River

Boca Juniors cumplió con su objetivo de ganarle al puntero Atlético Tucumán para prenderse en la pelea por la Liga Profesional. Luca Langoni fue el héroe de la tarde-noche en la Bombonera, autor de dos goles para superar al Decano por 2 a 1 y quedar a seis unidades de la cima.

“Para mí no fue superior Atlético. El rival también juega y nos llegó una vez y nos convirtió porque quedamos desacoplados. Rescato al equipo que pudo levantarse, convirtió dos goles y pudo hacer más. En ningún momento bajó los brazos”, destacó Hugo Ibarra en la conferencia de prensa posterior al triunfo en la Bombonera.

Victoria que por primera vez le permitió al Xeneize ganar dos juegos al hilo desde la conducción del ex lateral. “¿Candidatos? Estamos lejos todavía, tenemos que ir partido a partido. Hay que ser conscientes de eso y seguir mejorando”, agregó el DT, quien descartó la chapa de favorito a repetir el título de campeón.

“Boca no es ninguna fiera, somos Boca nada más. Pensamos partido a partido, queremos mejorar y que los resultados sean a favor. Todos los partidos saldremos a ganar. A veces el rival te complica y tenemos que hacernos fuertes, sabiendo que alguna situación vamos a tener”, insistió el Negro, quien reconoció que lo vivió “como un hincha más” y volvió a ser muy agradecido con los fanáticos.

(Fotobaires)

“Al hincha de Boca siempre hay que agradecerle, siempre alentó. En las buenas y en las malas siempre está. Solo darles las gracias, porque el jugador siente ese apoyo y es en el momento que más lo necesitan ahí están. Yo lo viví también de esa manera, con esa pasión. A veces cuesta no entrar en ese clima. Felicitar a todos los muchachos y al hincha por el aliento, eternamente voy a estar agradecido”.

Un tema de consulta fue el partido Senior que jugó Ibarra junto a sus ex compañeros el último martes, a la misma hora que Atlético Tucumán enfrentaba a Barracas Central. “Fue el martes el partido y estábamos jugando. El miércoles lo vi, varias veces y el resultado no cambió eh. Había terminado y pensé que había camabiado el resutlado, pero no. Estoy tranquilo en este lugar, con mis colaboradores y la gente que nos apoya día a día”, ironizó Ibarra.

Respecto de la polémica por el codazo de Zambrano en el final, reconoció: “No vi nada. Hablaré con todos en el primer entrenamiento en la semana. Lamentamos las tres bajas ante Colón, pero seguro vamos suplantarlos bien porque tenemos buenos jugadores”. Y sobre el Superclásico de la siguiente fecha, pidió no adelantarse. “No podemos pecar en pensar de aquí a quice días. Sino nos equivocamos. Hay que ir día a dia y pensar en el próximo rival que es Colón. Felicito a los muchachos y hay que seguir trabajando. Enfocarnos en el próximo partido y mejorar, siempre hay algo por mejorar”.

Otras frases de Hugo Ibarra:

La jornada consagratoria de Luca Langoni:

“Luca tiene que estar tranquilo, hizo un partido bárbaro en los minutos que estuvo en cancha. Tiene condiciones y él lo sabe, lo tenemos que cuidar. Yo como entrenador tengo que hacerlo y saber cuándo debe estar en la cancha. Fue una noche muy linda para él y para nosotros, dar vuelta un resultado contra el puntero y en nuestra cancha mucho más. Lo hizo muy bien, en cancha de Boca siempre hay que tratar de ganar como sea, pero cuando uno juega muy bien y en su campo, a mí me pone muy contento”.

Sus cambios que generaron la reacción del equipo:

“Resultaron positivos para el equipo. Teníamos mucha llegada por izquierda y nos faltaba por derecha, donde Óscar tiene la pelota y juega muy bien, pero necesitábamos llegar en los últimos metros. Por eso pensamos en Luca, que era el indicado. Salieron las cosas como lo planificamos, hoy los cambios salieron perfectos”.

“Es positivo el triunfo y la forma. Nunca bajamos los brazos, siempre fuimos para adelante. Tenemos que ver y pensar en todos los juegos de la misma manera. Tenemos la camiseta de Boca y es así hasta el último minuto, hay que insistir. Estamos en ese camino. Vamos bien y ojalá que todos los partidos los podamos jugar de esta manera”.

La amarilla de Pol Fernández en el banco (se limpió para jugar ante River):

“El árbitro lo vio a Pol reclamando y le sacó una amarilla. Tenemos muchos partidos por delante, queda mucho por jugar, y no tener a todos los jugadores por las amarillas y eso no viene bien. Hoy se dio de esa manera, pero en el banco hay jugadores que lo van a suplantar muy bien también”.

SEGUIR LEYENDO: