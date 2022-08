La tajante respuesta de Hugo Ibarra cuando le preguntaron por la posible llegada de Edinson Cavani a Boca

*Hugo Benjamín Ibarra se refirió al posible arribo de Edinson Cavani a Boca

Tras la salida de Sebastián Battaglia y la eliminación en octavos de final de la Copa Libertadores, Boca comenzó una reestructuración con el interinato de Hugo Benjamín Ibarra. El Xeneize busca salir de un presente inestable y la victoria frente a Platense calmó las turbulentas aguas que hicieron temblar a La Bombonera.

Más allá del resultado frente al Calamar, en las últimas horas en la opinión pública se instaló el posible arribo de una estrella internacional para enderezar el rumbo de una institución que había perdido el norte. Es que Edinson Cavani podría convertirse en un refuerzo de Boca, dado que el jugador está “analizando seriamente” la posibilidad de jugar en la Argentina.

Fuentes cercanas al atacante del seleccionado uruguayo confiaron que el futbolista “podría aceptar” la propuesta que –tiempo atrás- le formuló Juan Román Riquelme para integrarse al conjunto auriazul. “Solamente habría que modificar algunas pequeñas cosas en torno de la duración del contrato y limar algunas cuestiones impositivas. Pero el pase, ahora, es más posible que nunca”, le dijeron a Télam allegados al goleador de Salto, de 35 años.

En este contexto, Ibarra se refirió al tema en la última conferencia de prensa, pero el ex lateral derecho le puso paños fríos a la operación. “No sé nada del futbolista. Lo único que sé, es que es un excelente delantero con una gran carrera internacional. No puedo hablar de alguien que todavía no llegó al club. Puedo hablar de todos los futbolistas que están a mi cargo y contesto sobre ellos”, sentenció.

La posibilidad de que el goleador se vincule al Villarreal “va perdiendo fuerza”, porque la entidad española no logró vender todavía a ninguno de los jugadores que tiene en carpeta y esa situación impediría que llegue al Submarino Amarillo por el tema del denominado Fair Play financiero.

Sin embargo, la complejidad de la llegada de Cavani, quien busca ganar rodaje para estar a tono con el seleccionado de su país que jugará la Copa del Mundo Qatar 2022, radica en que Boca debería cerrar la operación antes del lunes, fecha en la que concluirá el libro de pases para el fútbol argentino. “La intención es que (Edinson) Cavani firme un contrato hasta diciembre de 2023, con clausula de salida para junio de ese año”, remarcaron desde el entorno de la estrella charrúa.

En principio, el ex jugador del Manchester United–que está entrenándose en Montevideo en el predio que posee la Asociación Uruguaya de fútbol- tendría previsto viajar a Buenos Aires “para intentar cerrar, cara a cara” con los dirigentes del Xeneize su eventual futuro con el equipo de Hugo Ibarra. Si las partes se ponen de acuerdo, el delantero se haría la revisación médica el lunes mismo y ese día sería presentado como nuevo jugador de Boca.

SEGUIR LEYENDO