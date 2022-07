Los dardos de la esposa del Pipa Benedetto ante las críticas por la eliminación de Boca ante Corinthians

(Instagram)

Darío Benedetto quedó en el centro de las críticas luego de que Boca Juniors quedara eliminado ante Corinthians en los octavos de final de la Copa Libertadores. El Pipa contó con una chance muy clara, un penal que dio en el palo y luego falló el quinto en la definición desde los doce pasos que le hubiera significado el pase al Xeneize a los cuartos del torneo continental.

Tras el encuentro que se disputó en la Bombonera y que finalizó empatado 0 a 0 en el global, el delantero de Boca Juniors fue eje de burlas, de parte del Corinthians y con los clásicos memes, pero también de fuertes críticas de los hinchas. Esto pareció haberle llegado a la esposa del Pipa, que no se guardó nada y lanzó varias historias picantes en Instagram.

Noelia Pons suele ser confrontativa y no se guarda nada en las redes sociales. Esta vez tomó “la mala” actuación de su esposo para responderle a los críticos que lo responsabilizaron por la eliminación. Fueron cinco posteos con ironías y dardos con tinte político que no pasaron desapercibidos.

“¿Cuáles malas? Qué mal acostumbrados están (emoji de risa). De malas están los políticos de este país y nadie dice ni hace nada”, fue el primero de los posteos. A este le sumó “de malas está la educación”, y continuó: “La economía, la inseguridad, la violencia de género. Mal está el dolar, las pymes, los desempleados, la gente que pasa hambre y cada día más personas caen en la pobreza. Porque TODO sube menos el sueldo de la gente”.

Los dardos de Noelia Pons, esposa del Pipa Benedetto (Instagram)

Por su parte, Lucas Benedetto, el hermano mayor de Darío, también eligió las redes para apoyar al Pipa. “¡Malos días tenemos todos! Siempre con vos, hasta en las malas”, fue el respaldo que le dio al delantero, al tiempo que compartió un extenso mensaje que le dejó un amigo:

“Amigo Pipa Benedetto. Te banco a full crack, y esto va más allá de ser o no ser hincha o fanático del mismo club, esto me da muchísima bronca porque demuestra una vez más que el argentino no es solo pasional a la hora del fútbol sino también es como se dice ahora “Exitista” (si ganás sos el mejor, pero si perdes el peor) olvidándose de que primero que nada sos un ser humano como cualquiera y que así es el fútbol, son cosas que tiene este deporte, y se olvidan de todo lo bueno e importante que hiciste durante todo el torneo, por el simple hecho de haber tenido una mala noche! (Sin pensar de que vos más que nadie hubieras querido un resultado diferente). SOS UN DELANTERO INCREÍBLE por todo lo que has hecho en tu carrera y eso no se cambia en un partido! Te quiero papá!”

Los mensajes de apoyo de Lucas y Pipi, hermanos de Darío Benedetto (Instagrama)

En tanto, Pipi Benedetto, la hermana menor, también eligió su cuenta de Instagram para darle ánimo al Pipa. “En las malas mucho más. Siempre hay revancha, Pelado. Te amo y aguante Boca”.

EL PARTIDO DE PIPA BENEDETTO ANTE CORINTHIANS:

La renga antes del partido.

La jugada que dilapidó a los 18 minutos del primer tiempo

El penal que tiró al palo en el primer tiempo

Su disparo a las nubes en los penales definitorios

El llanto tras la eliminación ante Corinthians

La tanda de penales completa

