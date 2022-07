El posteo de Villa luego de que le atajaran el penal en la definición ante Corinthians por la Copa Libertadores

Boca Juniors sufrió una dura eliminación ante el Corinthians y se despidió de la Copa Libertadores en los octavos de final. El Xeneize cayó por penales luego de empatar 0 a 0 en la ida en San Pablo y en la ravancha en la Bombonera.

Sebastián Villa fue uno de los que lamentó la derrota en las redes sociales. El colombiano falló uno de los penales de la tanda, se lo atajó el arquero brasileño Cássio Ramos, y eligió su cuenta de Instagram para compartir un mensaje alentador.

“Lo dimos todo, en equipo, como debe ser, y no alcanzó”, fue el inicio de una publicación que fue acompañada con varias imágenes del partido. La foto de portada elegida fue la de la formación inicial ante el conjunto brasileño.

“Esto nos hace estar más unidos que antes, y pensamos que la próxima se nos dará”, continuó el delantero de 26 años, que fue el tercero en ejecutar su disparo, bien controlado por el arquero visitante.

Sin embargo, luego de que Agustín Rossi le detuviera el remate a Raul Gustavo Brasileiro y a Bruno Melo, Darío Benedetto tuvo en sus pies la clasificación. Sin embargo, Pipa lo malogró, como ocurrió en el primer tiempo cuando la pelota pegó en uno de los postes.

“No nos duele menos por estar de este lado, no nos duele menos que a ustedes”, afirmó Villa, quien dejó un mensaje esperanzador de cara al futuro: “El mejor no es siempre el que gana sino el que sabe levantarse tras la derrota para seguir mejorando”.

Sebastián Villa erró uno de los penales en la tande de definición ante Corinthians, que eliminó a Boca en los octavos de final de la Copa Libertadores (Reuters)

LA PUBLICACIÓN DE SEBASTIÁN VILLA TRAS LA ELIMINACIÓN DE BOCA

“Lo dimos todo, en equipo, como debe ser, y no alcanzó. Esto nos hace estar más unidos que antes, y pensamos que la próxima se nos dará. Sabemos lo que estos colores representan, lo vemos y sentimos en cada partido cuando escuchamos el aliento de cada uno de los hinchas. No nos duele menos por estar de este lado, no nos duele menos que a ustedes, pero el mejor no es siempre el que gana sino el que sabe levantarse tras la derrota para seguir mejorando”.

SEGUIR LEYENDO: