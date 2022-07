Escándalo en Wimbledon: Tsitsipás le pegó un pelotazo a un aficionado, no lo sancionaron y Kyrgios explotó de furia contra el juez

* El griego Stéfanos Tsitsipás le pegó un pelotazo a un espectador

Será uno de los grandes escándalos de la actual edición de Wimbledon y el debate seguirá por varios días. El partido entre Nick Kyrgios y Stéfanos Tsitsipás en el court número 1 del All England Lawn Tennis era muy esperado por los perfiles explosivos de ambos jugadores, más allá de su enorme nivel. Y el duelo de tercera ronda tuvo todos los condimentos con la tensión por el aire en cada bola, aunque un suceso puntual se robó la atención: Tsitsipás golpeó a un fanático con una bola y no fue sancionado.

Las repeticiones que emitió la transmisión oficial desde Inglaterra dejaron ver la escena desde una cámara sola donde se visualiza que el pelotazo del tenista griego llega a pegar una pared y parece impactar contra un aficionado ubicado en la platea al ras del campo de juego tras el rebote. Otro hecho es también bastante claro: un juez estaba mirando toda la escena con atención, pero no pareció intervenir.

El australiano, que recién se había adueñado del segundo set para igualar el marcador, no soportó la falta de castigos para su contrincante y atacó a las autoridades. “¡Es una descalificación! ¿Eres tonto o qué? ¿Puedes tirarle una pelota al público, pegarle a alguien y no ser descalificado? Ahora, ¿alguien tiene que estar lesionado? Eres una vergüenza. Traiga otro supervisor, traiga un abogado. ¿Qué pasó con Novak? Dios mío. Quiero a todos los supervisores. No puedes lanzar una pelota al público, tocar a alguien y no ser descalificado”, explotó el tenista según detalló el diario Express.

“Si ese fuera yo, me sacarías por defecto. Él acaba de golpear la pelota ante la maldita multitud, ¿eres tonto? Es descalificación. Eres una desgracia. Simplemente cambias las reglas cuando quieras”, continuó recordando la descalificación que sufrió Novak Djokovic en el US Open del 2020 tras pegarle un pelotazo a una jueza de línea.

Hasta ese momento, el encuentro tenía el primer parcial para el europeo con un 7-6, pero luego Nick se apoderó de los tres siguientes con un 6-4, 6-3 y 7-6. El último juego tuvo dos puntos para set desperdiciados por el lado del griego y un match point que dejó pasar el australiano antes de apoderarse del triunfo.

En un duelo hablado, con la tensión dominando el aire, hubo situaciones de todo tipo como los característicos saques desde abajo de Kyrgios o un punto que Tsitsipás definió en la red con violencia y casi golpea a su contrincante.

Nick Kyrgios explotó contra el juez en pleno partido (Foto: Reuters)

Esta fue la quinta vez que se encontraron en una cancha luego de tres victorias de Kyrgios contra una de Tsitsipás entre 2019 y este año. Hace apenas unos días se habían visto las caras en el ATP de Halle que también se juega sobre césped y fue el australiano el que se apoderó del duelo por la segunda ronde en tres sets.

El partido que contó con 35 aces (14 el australiano y 21 el griego) dejó definidos todos los octavos de final del cuadro masculino. Nick, de 27 años y número 40 del ranking, se topará en la siguiente instancia contra el norteamericano Brandon Nakashima. “Honestamente, fue una atmósfera increíble, un partido increíble. Me sentí como el favorito al entrar. Es un gran jugador. Estoy muy feliz de haber terminado. Él se estaba frustrando a veces. Tengo el máximo respeto por él, pase lo que pase en la cancha, lo amo y soy cercano a su hermano. A los medios les encanta decir que soy malo para el deporte, pero claramente no lo soy”, le bajó el tono en la entrevista post partido.

En esta jornada de sábado también se definió el pase a la siguiente ronda de Rafael Nadal, quien superó en tres sets al italiano Lorenzo Sonego (6-1, 6-2 y 6-4) para jugar el próximo partido contra el neerlandés Botic van de Zandschulp.

