A Real Madrid le cobraron tres penales en el triunfo ante Celta de Vigo y Coudet estalló de bronca contra el VAR

El argentino Eduardo Chacho Coudet, entrenador del Celta de Vigo, no escondió su enfado por la actuación del árbitro Pablo González Fuertes, quien cobró tres penales para el Real Madrid en el triunfo 2-1 del puntero de La Liga en Balaídos. Karim Benzema anotó los dos tantos del visitante y fue la gran figura, pese a haber fallado uno de los penales, mientras que Nolito había puesto el 1 a 1 transitorio.

El técnico argentino reclamó que al menos dos de esas sanciones no estuvieron bien cobradas y se molestó porque el VAR no lo llamó a revisarlas: ”Hay que hablar con mucho cuidado porque puedes ser sancionado. El segundo penal aún no lo vi, el primero me pareció muy dudoso y el tercero, nada. En las repeticiones se ve de frente que Kevin está sacando el pie y el que patea es Mendy. Necesitamos alguna vez alguna revisión. Sabemos el club que somos y contra los monstruos que jugamos”, denunció.

En su crítica, fue más allá y dijo que “deben estar muy contentos con este partido el Sevilla, el Barça y el Atlético”, los tres perseguidores del líder en La Liga. ”No estoy contra los árbitros, pero hay herramientas que pueden colaborar. En la repetición del tercero se ve muy claro que Kevin está sacando el pie y quien lo busca es Mendy. Esta semana ya no hay crisis en el Real Madrid y esas cosas son buenas para ellos”, ironizó.

Con polémica, Real Madrid venció 3-1 a Celta de Vigo (Reuters)

Sobre la acción en la que González Fuertes anuló un gol del brasileño Thiago Galhardo por fuera de juego de Iago Aspas, indicó: “Tiene que haber ayuda desde arriba, pero con nosotros las revisiones no aparecen”. ”Creo más que nunca en los arbitrajes. Hay una herramienta y en la utilización no nos ha tocado salir beneficiados. Con el tiempo le van a ir sacando jerarquía al arbitraje porque al final se decide más desde arriba. Me parece que hoy trabajamos para merecer más y que no nos tocó desde otro lado”, apuntó.

Con la victoria, Real Madrid alcanzó los 69 puntos, 12 más que Sevilla, su inmediato perseguidor, que el domingo debe enfrentar al Barcelona, otro que se ilusiona por acercarse a los puestos altos. El miércoles, el conjutno blanco visitará al Chelsea por los cuartos de final de la Champions League y el sábado recibirá en el Bernabéu al Getafe.

Por su parte, Celta de Vigo se mantiene en la posición 11 de la tabla y con 36 puntos es difícil que pueda clasificarse a un certámen internacional, aunque puede respirar porque está lejos de los puestos de descenso, cuando aún restan ocho fechas.

Con información de EFE