Alarma en PSG: Di María se lesionó en la última práctica y le realizarán estudios

En las últimas horas, una noticia encendió las alarmas en la concentración del París Saint Germain en Camps des Loges, el centro de entrenamiento del equipo parisino. Angel Di María se lesionó en la última práctica previa al duelo ante el Lorient por la fecha 30 de la Ligue 1, el campeonato de Primera División en Francia, y será baja de la convocatoria.

Así lo anunció el PSG a través de su sitio web cuando difundió un extenso parte médico en el que incluyó el reporte médico de varios futbolistas del plantel que tiene a cargó Mauricio Pochettino: “Ángel Di María no estará disponible por un problema muscular sufrido hoy. Se hará un nuevo estudio en los próximos días”, indicó el informe.

De esta forma, habrá que esperar cuál será el plazo de recuperación que tendrá Fideo, que viene de disputar la última doble fecha de Eliminatorias con la selección argentina. Hay que destacar que el delantero del equipo de París ingresó a los 25 minutos de la segunda parte del duelo ante Venezuela que se jugó en la Bombonera y luego se convirtió en uno de los jugadores más destacados de la cancha.

Di María fue el autor del 2 a 0 en ante la Vinotinto en una acción que recordó su gran tanto en el Maracaná frente a Brasil en el título obtenido por el combinado nacional en 2021. Es que fue Rodrigo De Paul el que levantó la cabeza y filtró un pase aéreo a la espalda del marcador izquierdo venezolano para el pique al vacío del ex Rosario Central.

En lugar de meterse al área y rematar, Angelito recibió más atrás y enganchó hacia el medio, por lo que continuó con su carrera paralela a la línea del área y, tras sacarse a un hombre de encima y ante la salida apresurada de Fariñez, definió como en la final de la Copa América, picándola por arriba del arquero.

El ex jugador del Real Madrid se llevó entonces la gran ovación, aún más fuerte de la que había sonado 10 minutos antes, cuando entró a la cancha. Pero su repertorio no terminó allí ya que poco después asistió a Lionel Messi para que el capitán del seleccionado anote el 3-0 definitivo para la selección de Scaloni. A diferencia de lo ocurrido ante el conjunto de José Pekerman, Di María no vio acción en el empate 1-1 frente a Ecuador en Guayaquil.

Fideo viene de anotar un tanto en la goleada de la selección ante Venezuela en la Bombonera (REUTERS/Matias Baglietto)

Es importante señalar que en la previa a su viaje para sumarse al plantel argentino, Fideo había sentido una molestia muscular en el partido de vuelta por los octavos de final de la Champions League entre PSG y el Real Madrid. Con el resultado desfavorable (1-3), el entrenador argentino mandó al campo del Santiago Bernabéu al extremo para intentar sumar poderío ofensivo, pero los parisinos no pudieron dar vuelta el partido, quedaron eliminados del torneo y Di María se retiró con una dolencia física.

Además de la lesión del argentino, el equipo parisino anunció otras bajas de cara a los próximos partidos por la liga local. En relación al italiano Marco Verratti, el PSG informó que “ha vuelto a las carreras después de una lesión en el tendón y se espera que vuelva a entrenar con el equipo a mediados de la próxima semana”. Por su parte, también confirmó una dura lesión de Julian Draxler, que sufrió la rotura del menisco de la rodilla derecha.

Además, Ander Herrera “está en tratamiento por una lesión en el tendón de la corva izquierda. Su regreso a los entrenamientos se estima en 14 días” y Keylor Navas será evaluado por una lesión en uno de sus aductores.

