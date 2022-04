Marcelo Bielsa es uno de los candidatos para dirigir a Colombia: las tres condiciones que habría puesto para asumir

Bielsa está en la mira de la federación para dirigir a la selección de Colombia (Reuters)

El próximo Mundial en Qatar 2022 tendrá a cuatro selecciones sudamericanas ya confirmadas. Tanto Brasil, Argentina, Uruguay y Ecuador ya conocer a sus rivales para la fase de grupos de la Copa del Mundo, a la espera de lo que sería la chance de que Perú se sume a la zona que tiene como protagonistas a Francia, Dinamarca y Túnez si es que vence en uno de los repechajes todavía pendientes al ganador del duelo entre Australia y Emiratos Árabes Unidos.

Después de las Eliminatorias, uno de los combinados nacionales que se quedaron en la puerta de la clasificación mundialista fue Colombia. El conjunto dirigido por Reinaldo Rueda llegó a la última fecha con chances, pero el triunfo peruano a Paraguay lo dejó sin Copa del Mundo por primera vez desde Sudáfrica 2010. En dicho sentido, la directiva de la federación cafetera estaría buscando reemplazante para ocupar el banco de cara al próximo proceso.

En las últimas horas, según el medio alemán Onefootball, Marcelo Bielsa sería uno de los candidatos a dirigir a Colombia después de las eliminatorias. Y para desembarcar en una nueva experiencia al frente de una selección, como ya lo hizo en Chile a la que clasificó a la Copa del Mundo que se llevó a cabo en suelo africano, el Loco tendría varias condiciones para convertirse en el nuevo DT.

“La primera es que la Federación respete su posición como entrenador, que no se entrometa y tenga compromiso con su proceso”, indicó el sitio. Por su parte, otro de los ítems necesarios sería el de tener un largo tiempo de trabajo. “Bielsa pide un proceso largo, factor determinante para lograr los objetivos... tras los difíciles últimos años se necesita de un tiempo para dar un renacer al equipo nacional”, explicaron.

Colombia se quedó afuera del Mundial de Qatar (Cortesía FCF)

Por último, la tercera condición estaría relacionada a poder trabajar con los seleccionados juveniles en Colombia. “La otra condición del ex Leeds es la de también tomar el control de la selección Sub 20, algo positivo de cara a armar procesos sólidos desde las categorías inferiores, que aporten de una forma más directa al combinado de mayores, con el nacimiento de jugadores jóvenes, que no necesiten de adaptación en el plantel principal, sino que lleguen a brillar y a aportar”.

El seleccionado colombiano finalizó en el sexto puesto de la clasificación con 23 puntos, uno menos que el equipo de Ricardo Gareca. Si bien en la última doble fecha logró sumar las seis unidades gracias a las victorias ante Bolivia (3-0) y en Venezuela (1-0), la racha de siete partidos sin marcar goles fue clave en la definición por el pase a la Copa del Mundo.

Con figuras como James Rodríguez, Juan Cuadrado y varias más, tras llegar a dos Mundiales de la mano de José Pekerman, parece que el fútbol colombiano buscaría a otro DT argentino para soñar con decir presente en la edición del 2026.

