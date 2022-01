Cristiano Ronaldo fue reemplazado en el Manchester United y estalló de bronca

*El momento en que Cristiano Ronaldo es reemplazado por Harry Maguire

Un nuevo capítulo se suma al mal momento que vive Cristiano Ronaldo en el Manchester United. Este miércoles el equipo se impuso por 3 a 1 ante el Brentford por el duelo pendiente de la fecha 17 de la Premier League y el delantero fue protagonista de un berrinche luego de haber sido reemplazado por el entrenador a los 70 minutos para el ingreso del defensor Harry Maguire.

El artillero portugués abandonó el campo de juego visiblemente contrariado con la decisión del técnico Ralf Rangnick cuando el marcador estaba 2 a 0. El alemán optó por quitarlo del terreno para darle lugar a un zaguero e intentar así evitar el descuento del cuadro rival, pero esto no contentó a CR7, quien se sentó en el banco de suplentes y, como un niño, comenzó a protestar.

Las cámaras de televisión, que seguían transmitiendo el encuentro, enfocaron en varias ocasiones como Ronaldo realizaba gestos de desaprobación mientras hablaba con una botella en la mano, en un claro gesto de molestia por haber sido reemplazado. Incluso, en un momento el propio Rangnick se acercó a él para decirle algo en un tono amigable, por lo que se deduce que eso no fue un reto sino una explicación del porqué de su decisión.

*El fastidio de Cristiano Ronaldo por haber salido

Este episodio ocurre en un marco de tensión entre el ex Real Madrid y Juventus con el Manchester United, al cual regresó para luchar por títulos importantes. “No vine aquí para pelear por estar en el sexto lugar o el séptimo lugar o el quinto lugar. No acepto que nuestra mentalidad sea menos que meternos entre los tres primeros de la Premier League”, manifestó la semana pasada en diálogo con Sky Sports.

Además, se ausentó de un compromiso por la FA Cup por una supuesta lesión de la cual no hubo siquiera un parte médico y varios testigos lo vieron paseando ese fin de semana con su pareja, Georgina Rodríguez, por Madrid. Hoy fue su regreso a Old Trafford, tras ese viaje secreto.

*El entrenador Ralf Rangnick calmó a Cristiano

Pese a la salida de Ole Gunnar Solskjaer, los Diablos Rojos no encuentran la regularidad, algo que inquieta a CR7. El delantero, que transita la última parte de su carrera, busca formar parte de un elenco ganador y, según lo expresado por The Sun, le envió un ultimátum a la dirigencia.

El rotativo británico sostiene que los representantes del delantero portugués han conversado la semana pasada con Richard Arnold, quien se convertirá desde febrero en el nuevo director ejecutivo del club. Durante este encuentro el núcleo duro del luso fue claro con el mandamás del United: el deportista está preocupado por el andar del equipo y deslizaron que si no se logra clasificar a la próxima Champions League Cristiano podría cambiar de horizonte.

El goleador de 36 años sigue vigente y es una de las principales figuras del equipo. Desde su vuelta a Old Trafford defendió la camiseta roja en 22 oportunidades, marcó 14 tantos y brindó tres asistencias. Sus conquistas fueron vitales para meterse en los octavos de final de la actual Champions League, donde se verá las caras con el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. La ida será el miércoles 23 de febrero en el Wanda Metropolitano, mientras que la vuelta será en Inglaterra el martes 15 de marzo.

