El fuerte respaldo de Guardiola a Bielsa tras la histórica goleada por 7 a 0 del Manchester City al Leeds United

Manchester City goleó por 7 a 0 al Leeds United y mantiene el liderazgo de la Premier League. En el encuentro correspondiente a la fecha 17 del torneo inglés, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa sufrió una histórica derrota, la más abultada del Loco como entrenador.

El funcionamiento del equipo dirigido por el catalán Pep Guardiola fue letal ya que, con tantos de Phil Foden, Jack Grealish y el belga Kevin De Bruyne, ganaba 3 a 0 a los 30 minutos del primer tiempo y al equipo de Bielsa se le hacía imposible achicar las diferencias con los Citizens.

El franco-argelino Riyad Mahrez, otra vez De Bruyne, John Stones y el neerlandés Nathan Aké redondearon la goleada que le permitió al City asegurarse el liderazgo una fecha más, ya que se alejó en la punta a cuatro unidades del Liverpool, su inmediato perseguidor, que recibirá este jueves al Newcastle.

“No hay nada positivo de nuestra actuación para rescatar, no encuentro algo que pueda ser valorado por lo cual, como es natural en estos casos, cuando no hay nada que esté bien hecho no son las individualidades las que fallan sino la conducción, la organización colectiva. No tengo ninguna justificación que yo pueda ofrecer, el partido fue exactamente como habíamos pensado que iba a ser, nos preparamos para evitar todo lo que sucedió y no logramos nada de lo que era necesario para que la superioridad no fuera tan manifiesta”, fue la profunda autocrítica de Marcelo Bielsa.

“No hicimos nada bien y eso quedó evidenciado en el marcador e insisto en que todo lo que sucedió era lo que sabíamos que teníamos que evitar y lo que teníamos que superar. Como no hay nada que rescatar, ni en lo individual ni en lo colectivo, es inevitable que yo diga que tengo que asumir la responsabilidad de una derrota de este tipo”, agregó el Loco, quien se hizo absoluto responsable de la histórica caída.

Pep Guardiola, en cambio, le bajó un tono a sus declaraciones y fue muy elogioso con el entrenador argentino. “Hemos perdido cinco puntos ante el Leeds en la temporada pasada. Cuando jugamos de visitante, por parte de ese partido, sobre todo 15 minutos del primer tiempo y en los primeros 30 del segundo, ellos fueron mejores que nosotros”, analizó el DT español. Y continuó: “Fue por eso que intentamos preparar bien el partido y nuestros jugadores sintieron que el Leeds es un equipo mucho más serio de lo que piensa la gente. Yo sé qué clase de persona conduce al equipo, con el orgullo que juega cada partido, cómo disputa cada pelota”.

Guardiola, confeso admirador de Marcelo Bielsa, advirtió que analizaron el último encuentro de su rival y atribuyó en cansancio a ese duro cotejo ante el Chelsea, que finalizó con derrota para el equipo de Yorkshire por 3-2. “Ayer vimos el partido del Leeds contra el Chelsea y al menos merecían conseguir un punto por la forma en la que jugaron. Quizá estaban un poco cansados por esa derrota, ya que fue hace unos días. Por eso le doy mérito a esta victoria, porque sé lo que significa para un jugador enfrentar al Leeds. Ahora toca descansar y preparar el partido contra el Newcastle”, sentenció Pep.

SEGUIR LEYENDO: