Profunda autocrítica de Bielsa tras el 0-7 contra el Manchester City: “No hicimos nada bien”

*Las declaraciones de Marcelo Bielsa

El Manchester City confirmó su supremacía en la presente edición de la Premier League al humillar este martes al Leeds United, al que ganó por 7-0, en el inicio de la 17° jornada. Los tantos del cuadro local fueron marcados por Phil Foden, Jack Grealish, Kevin De Bruyne (en dos ocasiones), Riyad Mahrez, John Stones y Nathan Aké.

Con esta derrota, el equipo de Marcelo Bielsa se queda en una peligrosa decimosexta posición, con 16 puntos, cerca de la zona de descenso. El entrenador asumió la responsabilidad por la abultada diferencia en el tanteador: “No hay nada positivo de nuestra actuación para rescatar, no encuentro algo que pueda ser valorado por lo cual, como es natural en estos casos, cuando no hay nada que esté bien hecho no son las individualidades las que fallan sino la conducción, la organización colectiva. No tengo ninguna justificación que yo pueda ofrecer, el partido fue exactamente como habíamos pensado que iba a ser, nos preparamos para evitar todo lo que sucedió y no logramos nada de lo que era necesario para que la superioridad no fuera tan manifiesta”.

El técnico argentino habló apenas culminó el juego y sostuvo que su estrategia de intentar sacarle la pelota al City no funcionó, pero otro plan no le hubiese bastado: “Seguramente si hubiéramos hecho lo opuesto estaríamos lamentando no haber intentado nada que le quitara posesión al rival. Lo que intentamos generó peligro para nuestro propio arco. No hicimos nada bien y eso quedó evidenciado en el marcador e insisto en que todo lo que sucedió era lo que sabíamos que teníamos que evitar y lo que teníamos que superar. Como no hay nada que rescatar, ni en lo individual ni en lo colectivo, es inevitable que yo diga que tengo que asumir la responsabilidad de una derrota de este tipo”.

Al ser consultado sobre si esta derrota es una consecuencia de su trabajo a lo largo de la temporada actual, el Loco fue concreto: “Nunca habíamos tenido una actuación como la de hoy”. De esta forma, evitó cualquier especulación sobre su futuro y se mostró firme de cara al próximo duelo contra el Arsenal del sábado.

*Manchester City goleó 7-0 al Leeds United

Con este triunfo, el City consolidó su liderato con cuatro puntos de ventaja sobre Liverpool, que recibe el jueves al débil Newcastle, que marcha anteúltimo en la tabla. Con el regreso de Phil Foden y Kevin de Bruyne en el once inicial, la titularidad de Jack Grealish, Riyad Mahrez y Bernardo Silva, el conjunto de Guardiola demostró no sólo ser un firme candidato al título doméstico, sino además al de la Champions League, el gran anhelo de la institución.

Esta fue la peor derrota de un equipo de Bielsa, quien nunca había recibido 7 tantos en un encuentro. Ya había sufrido seis en diciembre de 2020 en un 2-6 ante el Manchester United y anteriormente en 1992 en un duelo contra San Lorenzo que cayó 6-0 cuando dirigía a Newell’s en sus inicios como técnico.

SEGUIR LEYENDO: