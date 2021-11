El discurso completo de Messi tras ganar su séptimo Balón de Oro: “Cumplí el sueño que me faltaba”

Lionel Messi obtuvo su séptimo Balón de Oro en la ceremonia organizada por France Football en la ciudad de París. La Pulga escribió un nuevo capítulo en su rica historia y trayectoria tras superar en la compulsa al polaco Robert Lewandowski. El crak rosarino era el máximo favorito para quedarse con el galardón que premia al mejor futbolista de la temporada 2021 y que ya ganó en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019.

“Buenas noches a todos. Es increíble volver a estar acá. Hace dos años dije que eran mis últimos años, que no sabía qué podía pasar y me toca estar otra vez acá. En seguida me empezaron a preguntar cuál era mi fecha de retirada y hoy me toca estar en País. Estoy muy feliz, ilusionado y con muchas ganas de seguir peleando todo, con nuevos retos. No sé cuánto me queda, pero espero que sea mucho, porque disfruto mucho del fútbol, amo esto”, fueron las primeras palabras de Lionel Messi.

La Pulga les agradeció a sus compañeros del Barcelona y del París Saint-Germain, su actual club, pero hizo hincapié en la selección argentina, donde viene de conquistar la Copa América en Brasil, sumando así su primer título en mayores con la Albiceleste. “Quiero agradecir a todos mis compañeros de Barcelona y París, y especialmente a compañeros y cuerpo técnico de la Seleccióim. Varias veces me tocó ganar este premio y me daba la sensación de que me faltaba algo, tenía espinita guardada, y este año me tocó cumplir el sueño que me faltaba. Llegó y gran parte de este premio es por lo que hicimos en la Copa América. Quiero compartilo con mis compañeros de Selección, agradecerles a ellos”, destacó.

Messi también mencionó a su familia que lo acompañó a la gala celebrada en París y fuel a su estilo tuvo un gran gesto con el polaco Lewandowski. “Es una noche especial para mí, porque está mi mujer, mis hijos, mis hermanos... También mi papá, mi mamá, mis sobrinos, cuñados... Es la primera vez que me toca ganarlo estando en esta ciudad. También quiero decirle a Robert que es un honor pelear con él, te merecés el Balón de Oro. El año pasado todo el mundo estaba de acuerdo que sos el ganador y creo que France Football debería darte el Balón de Oro y ojalá puedan dártelo. Fuiste el gran ganador y merecés tenerlo en tu casa”, pidió el rosarino. Vale mencionar que la entrega de este premio no se realizó el año pasado por la pandemia.

Tras su primer discurso, Messi observó las imágenes de la última Copa América obtenida en Brasil y momentos icónicos con la camiseta de la selección argentina. Con profunda emoción, volvió a destacar su último gran paso con la Albiceleste. “Mi mayor premio era conseguir ese título que logramos en junio, era lo que deseaba desde que empecé a jugar en la Selección. Conseguir algo por esa camiseta, para mi país, mi gente, quiero disfrutarlo y dedicárselo a ellos en especial. Es algo grandioso lo que vivimos en la Copa América. Quiero agradecerles a mis amigos, me dieron una sorprensa increíble”.

“¿Estoy llorando mucho? Me viene pasando seguido, siete Balones de Oro es algo que nunca pensé. Nunca pensé ni en el sexto, séptimo, ni pienso en el octavo. Tengo muchas ganas de enfrentar esta etapa de mi vida feliz, adaptado y con ganas de cumplir nuevos objetivos”, continuó Lionel Messi en otra noche histórica. Más tarde, en diálogo con TNT Sports, dio más reflexiones acerca de aquella gesta en el mítico estadio Maracaná: “Fue especial el título que conseguimos, este Balón tiene de diferente que gran parte es lo que conseguimos en la Copa América. En los anteriores siempre me quedaba la espinita que con la Selección no nos iba como deseabas”.

Y valoró el gran grupo que se armó desde la llegada de Lionel Scaloni como entrenador. “Es grupo que se viene haciendo desde mucho antes de la pandemia. Desde que agarró Scaloni y el nuevo cuerpo técnico. Ya en la Copa América anterior fuimos creciendo, terminamos con buenas sensaciones, tanto afuera como dentro de la cancha”.

Y en relación al pasaporte que ya lograron hacia el Mundial de Qatar 2022, agregó: “No esperaba la clasificación tan temprana, sé lo que son las Eliminatorias y siempre nos costó. Sacamos una diferencia y la pudimos mantener. El equipo está muy seguro desde que salimos campeones. Ojalá el equipo se suelte más, pero por suerte pudimos clasificar y ahora a empezar a trabajar en lo que viene. Estamos felices de lo que hemos pasado. Hay muchísimas selecciones duras, pero vamos a trabajar para encararlo el Mundial de la mejor manera”.

El actual delantero de París Saint Germain de Francia es el más ganador por encima del portugués Cristiano Ronaldo, elegido en cinco ocasiones (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017). El mejor futbolista se eligió a través de una votación en la que participaron 180 periodistas especializados (un representante por país). Cada uno otorgó un ranking de cinco jugadores. El primero de la lista recibe seis puntos, el segundo cuatro, el tercero tres, el cuarto dos y el quinto uno.

El capitán del seleccionado argentino fue el mejor en la lista de los 30 elegidos por France Football: Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Mohamed Salah, Jorginho, Lautaro Martínez, Luis Suárez, Neymar, César Azpilicueta, Pedri, Nicolò Barella, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Gerard Moreno, Gianluigi Donnarumma, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Rúben Dias, Bruno Fernandes, Phil Foden, Harry Kane, Mason Mount, Raheem Sterling, Erling Haaland, N’Golo Kanté, Kylian Mbappé, Simon Kjaer, Riyad Mahrez y Luka Modric.

SEGUIR LEYENDO: