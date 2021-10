Sombrero y asistencia perfecta: la gran jugada de Almendra en el gol de Vázquez para Boca ante Godoy Cruz

Boca Juniors venció 2 a 1 a Godoy Cruz de Mendoza, uno de los equipos destacados de las últimas fechas. En la Bombonera se disputó uno de los encuentros que le dio continuidad a la 17ma. jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Con este parcial, el Xeneize suma 30 unidades y se ubica a dos del escolta Talleres (32) y a seis del líder River Plate (36). Además, hasta que juegue el Millonario y la T, el equipo de Battaglia ocupa zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores.

El Tomba, que sueña con la Copa Sudamericana y estaba invicto desde la llegada de su entrenador Diego Flores, con el que llevaba tres victorias -más el 1 a 0 con Tigre por Copa Argentina- y tres empates, se puso en ventaja a los 10 minutos por el gol de Tomás Badaloni. Marcos Rojo, Agustín Rossi y Frank Fabra tuvieron culpa compartida en el tanto de cabeza del futbolista tombino.

Sobre el final de la primera etapa, el Xeneize pudo darlo vuelta con goles de Frank Fabra y Luis Vázquez, a los 37 y 45 minutos respectivamente. El tanto del delantero juvenil, máximo goleador en la era Battaglia, fue tras una excelente jugada individual de Agustín Almendra, quien ganó una pelota en el mediocampo, superó a un rival con un sombrerito y dio una asistencia perfecta para Vázquez.

Télam

Almendra fue una de las figuras de Boca Juniors y en el complemento sumó otro lujo más, como un precioso caño. Sin embargo, fue amonestado por una dura entrada y terminó reemplazado con una lesión en el tobillo izquierdo. Esto generó preocupación en el cuerpo técnico xeneize, ya que se trata de la misma zona de la última lesión que lo alejó un tiempo de las canchas.

“Primero que nada contento por la victoria y salí porque tenía dolorida la zona. Es una sensación linda esta, aunque arrancamos perdiendo por suerte lo pudimos dar vuelta y darle la victoria a esta gente. Estamos bien porque todo el equipo está bien. Estamos todos con confianza”, fue el primer análisis que hizo Almendra en el campo de juego.

“El tema de posición no me cambia mucho, mientras esté en el medio me siento bien. Que un ídolo de Boca, más siendo Román (Riquelme) y que hable así, me pone muy contento. Yo me siento bien físicamente y con mucha confianza”, cerró Agustín, quien fue elegido la figura del partido.

SEGUIR LEYENDO: