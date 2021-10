Los tres motivos por los que Chucky Lozano perdió la titularidad con el Napoli

Chucky Lozano tuvo 30 minutos en la cancha en el último juego del Napoli (Foto: REUTERS/Carl Recine)

Hirving Lozano protagonizó un episodio polémico el pasado domingo con el Napoli, cuando decidió irse directo al vestidor luego de que fue sustituido tras haber ingresado de cambio media hora antes. A pesar de que Luciano Spalletti externó que hubiera hecho lo mismo como futbolista, es un momento que le puede costar al ‘Chucky’, así como otros que ha vivido el mexicano.

Gatusso lo corrió de un entrenamiento

El Chucky Lozano vivió un episodio polémico en junio del 2020, cuando Gennaro Gattuso, quien era el entrenador del Napoli, lo echó de un entrenamiento debido a que el mexicano se mostró “sin ganas” en la práctica de acuerdo a información que se publicó en diversos medios de comunicación italiana.

Un día después de dicho suceso, Gattuso dio una entrevista a la RAI, en la que explicó que no tenía rencor hacia al futbolista mexicano.

El Chucky Lozano vivió un episodio polémico en junio del 2020, cuando Gennaro Gattuso, quien era el entrenador del Napoli, lo echó de un entrenamiento (Foto: REUTERS/Ciro De Luca)

“No sucedió nada particular. A veces cuando un jugador no se entrena al 100 por ciento no es un problema si se queda en el vestuario o si va (al entrenamiento). No hay rencor y hoy es un nuevo día. Saben que quien quiera que salga al campo, cuando silbo, quiero gente que vaya a mil por hora, no dejo que nadie arruine un entrenamiento”.

Una lesión puso en riesgo su vida

Hirving Lozano sufrió una aparatosa lesión con la Selección Mexicana durante el primer partido de la Copa Oro 2021, el pasado 10 de julio. El ‘Chucky’ abandonó el terreno de juego con collarín y en camilla a los 18 minutos del duelo ante Trinidad y Tobago, luego de que su rostro se impactó en la rodilla del cancerbero Marvin Phillip.

Hirving Lozano sufrió una aparatosa lesión con la Selección Mexicana durante el primer partido de la Copa Oro 2021 (Foto: USA TODAY/Kevin Jairaj)

Aquella experiencia generó temor en el futbolista mexicano, quien estuvo alejado de las canchas por poco más de un mes.

“Creo que más porque cuando tienes hijos es ver por ellos. Muchos médicos me lo dijeron, hasta pude perder la vida y te da mucho temor en esas ocasiones, porque dejas dos niños, a una señora sola y fue un golpe muy duro y te hace pensar muchas cosas”.

Chucky se molestó por salir de cambio

Lozano se molestó por el cambio (Foto: REUTERS/Ciro De Luca)

Ha sido el último capítulo polémico del Chucky Lozano en la Serie A. El pasado domingo, el mexicano fue suplente en el partido contra el Torino, pero ingresó de cambio al 59′ en lugar de Matteo Politano. Sin embargo, 30 minutos después, Luciano Spalletti, decidió sacarlo para meter a Juan Jesus, un defensa central, con la intención de mantener la ventaja en el marcador. Hirving, al ver que saldría, se fue directo al vestidor a pesar de que Lorenzo Insigne, capitán del equipo, le pidió que se quedará en el banquillo.

“Lozano hoy hizo lo que tenía que hacer, solo que el juego me obligaba a hacer ese cambio. Esto lo siento mucho, espero que lo haya entendido. Entiendo su reacción y como futbolista yo hubiera hecho lo mismo, es decir, hubiera disparado directo al vestuario. Cuando regresamos felicitó al equipo. Tengo cinco cambios y reemplazo a quien yo quiera”, fueron las palabras de Spalletti sobre la reacción del mexicano.

