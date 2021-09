Gallardo, de las enérgicas indicaciones desde el banco a la frase sobre su futuro en River: “Hoy no estoy en condiciones de evaluarlo”

“Aprovechamos el bajón de Newell’s en el segundo tiempo para poder ganar”. De esta manera, Marcelo Gallardo resumió el gran encuentro que disputó River Plate en Rosario ante Newell’s, con triunfo por 4 a 1. El entrenador del Millonario reconoció que su equipo aprovechó “el bajón” de Newell’s en el complemento “para poder ganar”, en referencia a que pudieron “jugar mejor” después del “ritmo rápido” que planteó el rival en un primer período “que fue muy incómodo”.

“Aprovechamos que Newell’s bajó un poco el ritmo en el segundo período, después de un primero en el que jugó de manera muy rápida. Por eso entendimos que eso no lo podía sostener en todo el partido”, expuso en declaraciones a la prensa.

“Así, con los errores que corregimos y con los cambios que hicimos para darle frescura al equipo se mejoró en el segundo tiempo y pudimos ganar un partido que se había presentado muy complicado”, añadió el Muñeco, quien a su vez resaltó la labor del delantero Julián Alvarez, que anotó dos goles y brindó otro par de asistencias. “Tuvo una muy buena noche. Es un joven que siempre nos llamó la atención y que por su edad (21 años), también tiene altibajos”, indicó. Además, reconoció que sus dirigidos jugaron “incómodos en el primer tiempo porque no pudieron tener el control del juego” como consecuencia de que “Newell’s estaba muy rápido”.

“Pese a que empezamos ganando, se nos complicó mucho, más cuando ellos pudieron empatar y empezaron a jugar mejor, pero después mejoramos logramos un justo éxito”, continuó Gallardo, quien también se refirió al “pagaré” que tiene por no haber podido ganar una liga local. “No tengo esa cuenta pendiente. Yo quiero ganar, pero si no lo hacemos no es que es un fracaso para mí porque lo intentamos. Mientras tengamos la posibilidad, no importa si se nos da o no. Lo importante es que lo intentamos. A mí no me mueve el piso, sí tengo ese deseo de ganar como todos, no lo voy a ocultar”, afirmó.

En tanto, sobre el cierre de la entrevista con TNT Sports, advirtió que “en este momento” no está “en condiciones de evaluar” que será de su futuro el año próximo, ya que diciembre venidero finalizará su contrato.

“Todavía no lo tengo resuelto. Disfrutaré este tiempo, con la cabeza ocupada como me tiene ahora tratando de conformar el mejor equipo posible a ver si de una vez por todas podemos ganar esta liga. La energía la tengo en tratar de mejorar en esto. Trato de no pensar en lo que va a pasar a fin de año porque me evita de un gran gasto mental. Eso me quita muchísimas energías y prefiero utilizarla en tratar de entrenar a un equipo que siempre exige y buscarle la vuelta para que gane”, concluyó.

MUY ENÉRGICO, ASÍ VIVIÓ EL PARTIDO MARCELO GALLARDO:

SEGUIR LEYENDO: