Enzo Pérez jugó de defensor y volvió a ser el héroe de River con el gol del triunfo ante Sarmiento: “Me cargan porque todos los partidos es algo nuevo”

Enzo Pérez sorprendió desde antes del partido por figurar como uno de los defensores que eligió Marcelo Gallardo para jugar ante Sarmiento en Junín. River Plate llegó diezmado a este encuentro clave para mantener las aspiraciones en La Liga Profesional y no perderle pisada a los primeros lugares de la Tabla Anual que brinda cupos a la próxima Copa Libertadores.

En total, entre lesionados y ausentes por convocatorias a las selecciones nacionales para las Eliminatorias Sudamericanas con rumbo a Qatar 2022, el Millonario sufrió once bajas: Matías Suárez, por una sinóvitis de rodilla derecha, fue el último en sumarse a la lista que ya integraban Javier Pinola, Jonatan Maidana, Fabrizio Angileri y Nicolás De La Cruz (todos lesionados) y los convocados Robert Rojas y Héctor Martínez (Paraguay), Paulo Díaz (Chile), Franco Armani y Julián Álvarez (Argentina). También Leonardo Ponzio, quien recibió el alta médica de su miocarditis producto del COVID-19, pero aún no está en perfectas condiciones físicas para afrontar un partido.

Así fue como Gallardo apeló nuevamente a la figura del capitán Enzo Pérez para emparchar una defensa que no tuvo a marcadores centrales y donde el Muñeco improvisó con los volantes Bruno Zuculini y Felipe Peña Biafore para acompañar al mendocino, en una línea de cinco defensores que contó con Alex Vigo y Milton Casco por las bandas. Vale recordar que el DT prescindió de un central natural como el juvenil Tomás Lecanda, quien permaneció en el banco de los suplentes.

Enzo Pérez celebra tras su gol con el que River Plate le ganó a Sarmiento sobre la hora en Junín (Fotobaires)

Esta apuesta no resultó beneficiosa al comienzo, ya que el entrenador de River Plate debió ajustar la formación durante el encuentro en Junín, que comenzó cuesta arriba por el tempranero gol de Gabriel Alanís. Enzo Pérez fue uno de los que lo sufrió, porque le ganaron las espaldas y no se sintió cómodo en el “nuevo” puesto. Sin embargo, nadie puede negar que el capitán hizo honor a su idolatría, una vez más, mostrando un gran sacrificio y entrega por el equipo.

Es que Enzo Pérez fue el héroe de la noche en Junín, por anotar el gol del triunfo de River Plate por 2 a 1 en una de las últimas jugadas del partido. En el complemento, el mendocino volvió a su puesto natural de mediocampista, sin embargo sobre el epílogo del encuentro se fue en busca de la heroica. Y allí apareció, en posición de delantero y con un olfato goleador, para empujar una pelota que la defensa de Sarmiento tardó una eternidad en despejar.

Así, Enzo Pérez revivió en parte lo que había logrado como arquero, en aquella gesta de River Plate ante Independiente Sante Fe por la fase de grupos de la Copa Libertadores, en medio de una veintena de bajas por un brote de COVID-19.

Luego de recibir las felicitaciones de parte de la terna arbitral, el goleador dialogó con la prensa y hasta bromeó por el nuevo suceso que le tocó vivir. “Me cargan porque todos los partidos es algo nuevo, pero como siempre digo durante toda mi carrera futbolística siempre he puesto por delante al equipo pra para poder ayudar y he ido cambiando. Eso es bueno porque me hacen jugar siempre. Bienvenido sea y me quedo con la actitud, las ganas, el esfuerzo y el convencimiento. Y los tres puntos que nos llevamos de acá”, valoró Enzo Pérez desde el campo de juego.

“Más allá de la dificultad de este partido, pusimos por delante el grupo y el equipo como siempre. Sacamos adelante un partido difícil. No era adecuado por las tantas dificultades en el armado del equipo, jugamos con tres centrales que eran número cinco, pero pusimos la predisposición siempre por delante del equipo”, destacó el mendocino, que volvió a vestirse de héroe en River Plate y así lo reflejó hasta la cuenta de Twitter oficial del club.

