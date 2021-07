“Invierto todos mis ingresos en mi deporte”: Kenia Lechuga tras clasificar a cuartos de final en remo

La atleta mexicana, Kenia Lechuga participó en las eliminatorias de remo de Tokio 2020 y consiguió finalizar la primera prueba en el segundo lugar de Skiff femenino, a pesar de un cerrado final. Gracias a su marca logró la clasificación directa a la siguiente ronda.

En entrevista para ESPN, dejó claro que las veces que le dijeron que no podía fueron una motivación en su carrera. “Desde pequeña me dijeron que no podía practicar remo por mi estatura, era muy baja y flaquita”, aseguró.

Kenia Lechuga intentará conquistar una medalla en Tokio (Foto: Instagram @kenialechuga_)

Por otro lado, afirmó que casi nunca había contado con el equipo suficiente y siempre compraba lo necesario con sus propios ingresos, por lo que en algún momento representó un obstáculo en su carrera deportiva: “Invierto todos mis ingresos en mi deporte, todo lo he comprado yo con mi dinero”.

El 10 de agosto de 2019 es una fecha que marcó su carrera. En los Juegos Panamericanos de Lima, en la prueba de 2000 metros, Kenia iba 10 segundos por detrás de la argentina Milka Kraljev, sin embargo logró remontar de manera sorprendente y obtener el primer lugar. “Yo iba atrás y me imaginé a las demás en el podio y yo abajo, entonces eso me impulso para seguir y poder ganar”.

“El Himno Nacional es algo que me quiebra y se me salen las lágrimas. Siempre que compito quiero ver al país en lo más alto”, afirmó.

SEGUIR LEYENDO: