“Me partieron el alma”: la ciclista Jessica Salazar explicó el motivo de su renuncia a Tokio 2020

Luego de que se diera a conocer que la ciclista mexicana, Jessica Salazar sí tendría una plaza asegurada en la justa Olímpica, en la prueba en la que calificó desde un inicio, la atleta se mostró indignada por el difícil proceso que vivió.

Cabe recordar que Jessica fue inscrita para participar en los Juegos Olímpicos en la Prueba de Omnium, sin embargo tomó la decisión de renunciar a su participación en la justa, ya que esa no había sido la prueba en la que originalmente ganó la plaza Olímpica. Por el contrario, la Federación Mexicana de Ciclismo (FEMECI) rectificó la decisión de otorgarle su lugar.

“Es un golpe duro, hace un mes me despierto con que erróneamente me inscribieron en una prueba que no es la mía. No se está llevado a la representante que se debería llevar y ahora me despierto que con que sí me dan la plaza. No quisiera que ningún atleta pasara por esta situación. Creo que también es importante decir esto, que no es fácil. No sólo es el sueño de ir, sino de representar dignamente y exponer lo que se ha hecho en cinco años. Pero también que se acuerden que me partieron el alma y el sueño”.

Foto: CONADE

Salazar consiguió, junto con Daniela Gaxiola, la plaza olímpica en ciclismo de velocidad por equipos, tras competir en el Campeonato Mundial de Berlín en 2020. No obstante, Daniela y Yuli Verdugo obtuvieron los boletos a la justa veraniega en el selectivo nacional en Guadalajara.

En ese sentido, comentó que desde hace un mes vive un ambiente de incertidumbre en el cual no le ha permitido desarrollar de la forma correcta una posible participación para Tokio.

“La verdad es una incertidumbre inexplicable que no se lo deseo a nadie y que ese esté pasando en este tipo de situaciones. Nuestro deber es defender nuestros colores en las canchas más no en los escritorios”.

Por otro lado, dejó claro que su única intención es que se actúe de la manera más justa posible: “Yo no quiero que esto sea mediático, sino que sea lo justo y que se respete. Nosotros somos los que nos partimos el lomo y la verdad no se me hacer justo”.

Información en desarrollo*