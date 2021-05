El desconsolado llanto de Luis Suárez tras el título del Atlético Madrid: “Me menospreciaron”

* Las declaraciones de Suárez entre lágrimas

La obtención del título en la Liga de España por parte del Atlético Madrid tuvo un actor estelar: Luis Suárez con sus 21 goles a lo largo de la temporada. Los más recordados serán los últimos dos tantos con los que el Colchonero logró dar vuelta el partido en las últimas fechas, pero la constancia del uruguayo fue impresionante luego de irse del Barcelona a cambio de apenas seis millones de euros.

Una vez consumada la victoria 2-1 frente al Valladolid, el goleador se emocionó hasta las lágrimas al recordar todo lo vivido. “Desde que empezó la temporada me menospreciaron y el Atlético me abrió las puertas para mostrar que uno esta vigente. Gracias a este grandísimo club por confiar en mí, a mi mujer, mis hijos por el día a día. Llevo muchos años en el fútbol y es el año que mas he sufrido”, disparó frente a los micrófonos reviviendo su dolorosa partida del Blaugrana.

Luis quedó muy emocionado al salir campeón y ratificó que sigue entre los mejores delanteros del planeta: “Es especial por todo lo que toco sufrir, ahí están mis estadísticas, ahí esta Luis Suárez”. Junto a Ángel Correa, conformó el frente de ataque durante casi toda la temporada, no decepcionó a Diego Simeone que confió en él y alcanzó todas las metas de goles que se propuso en su contrato.

Además, el uruguayo almorzó con Lionel Messi durante la semana y reveló lo que le dijo la Pulga en la previa del partido definitorio. “Estará contento porque somos amigos. Me deseó toda la suerte, que lo merecía”, explicó el autor del segundo tanto del partido. Al Barcelona le falta un delantero de área y los fanáticos culé seguramente estarán furiosos luego de ver la gran temporada de Suárez.

El punta, conmovido, se sentó en el campo de juego del estadio José Zorrilla y realizó una videollamada con su familia donde nuevamente se emocionó hasta las lágrimas. Luis fue el futbolista más conmovido luego de que el Atlético de Madrid conquiste la decimoprimera liga de su historia.

Para cerrar, el uruguayo resaltó su relación con Ángel Correa. “Obviamente que nuestro trabajo siempre va a intentar de cumplir haciendo goles, en otros equipos a veces la contundencia es necesaria y es la muestra que el Atlético hizo durante toda la temporada. Fuimos los más regulares y nos merecemos esta liga”, declaró Suárez, una vez más campeón de España.

