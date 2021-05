Maidana contó cuáles fueron las claves para resguardar a Enzo Pérez como arquero de River Plate y resaltó: “Estoy orgulloso de este grupo”

Tomás Lacanda y Jonathan Maidana y Enzo Pérez celebran un triunfo histórico (REUTERS/Juan Ignacio Roncoroni)

River Plate tuvo una noche épica donde con Enzo Pérez como arquero y sin suplentes consiguió una victoria que tiene matices de hazaña. El triunfo por 2-1 ante Independiente Santa Fe en el Estadio Monumental fue clave para que el equipo quede a un paso de clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Por el momento, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo marcha como puntero del Grupo D y cumplirá con el objetivo aún empatando en la última fecha como local ante Fluminense.

Uno de los pilares que tuvo que ver y mucho con este gran logro fue Jonathan Maidana. El defensor, referente del club y quien estuvo desde las primeras horas del ciclo del Muñeco, cumplió con una buena tarea como toda la defensa millonaria, que trabajó a destajo para evitar que los colombianos pusieran en peligro al improvisado guardameta Enzo Pérez, que no obstante, cumplió y demostró mucha seguridad.

“Esperábamos estar rápido en ventaja y en cuanto a las ganas e intensidad se dio el partido que esperábamos. Sabíamos que teníamos que salir de esta manera, tratando de cerrar los espacios para evitar lo remates desde afuera y tratar de cuidar a Enzo. Que el gol llegue rápido nos dio aire para poder acomodarnos y tratar de estar tranquilos. Después en el segundo tiempo salió un partido como esperábamos, un poco sufrido”, sostuvo Maidana en la conferencia de prensa luego del encuentro.

Sobre cómo hicieron para resguardar el arco de Pérez, explicó: “Lo hicimos con mucha concentración y redoblamos esfuerzos para que ellos no estén cómodos y evitar que llegaran a Enzo. En líneas generales hicimos un gran partido y estoy orgulloso de este grupo. Rescato la humildad, la entereza de este equipo donde nos esforzamos entre todos”. Al respecto agregó: “La idea era tratar de defenderlo bien a Enzo y buscar pelotas divididas para que lo llegaran”.

Maidana no escatimó en elogios sobre la labor de Enzo Pérez o de su actitud para estar presente: “Me saco el sombrero. Enzo estuvo a disposición a pesar de su lesión al igual que Javi (Pinola), que quería estar a toda cosa. Enzo estaba con una complicación física y también quiso estar”.

Ante una situación anómala donde en horas previas se llegó a especular jugar con diez futbolistas por los 24 casos de coronavirus en el plantel profesional, Jonathan remarcó lo debuts de los juveniles Tomás Lecanda y Felipe Peña: “Estuvieron preparados para debutar en Primera y demostraron estar a la altura en esta situación. Ojalá que sea un golpe de experiencia para ellos y lo sepan aprovechar”.

Luego de su paso por México, el propio Maidana le pidió a Gallardo retornar. Supo que iba a tener que pelearla como uno más y de esta nueva etapa en el club afirmó: “Por algo se dan las situaciones, las oportunidades. En su momento cuando estuve en México me dieron ganas de volver. Se lo hice saber a Marcelo, ellos me dieron la oportunidad. Desde el lugar que me toque, donde me toque le pedí”.

Maidana la luchó desde su regreso a River Plate. Supo que no era un número puesto para ser titular más allá de ser un baluarte y uno que supo estar en el Ascenso. Por eso ganó el corazón de los hinchas y ese vínculo se potenció al ser uno de los grandes protagonistas de esta noche épica.

SEGUIR LEYENDO: