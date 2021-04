Contundente crítica de Ronald Koeman a sus jugadores por los errores que propiciaron la derrota del Barcelona ante el Granada

Expulsión Koeman

El Barcelona perdió una gran chance de quedar solo en la punta de la Liga de España luego de la dura caída de local 2-1 ante el Granada, en el partido por la 33ª fecha. La decepción es mayor porque el conjunto catalán empezó ganando el encuentro y se lo dieron vuelta. Su entrenador, Ronald Koeman, quedó disconforme y en la conferencia de prensa criticó las fallas que tuvieron sus futbolistas.

“Viendo los dos goles, ha habido falta de concentración en defensa... Hay que estar a tope. Nos ha costado los puntos en ese sentido. No estuvimos acertados en defender bien o cortar el balón y defender, cerrar los espacios, con el segundo gol, el centro y nos costó el partido”, apuntó el DT neerlandés. “Es un golpe muy duro y estamos decepcionados. Los jugadores también lo están. Tenemos que ganar todo para intentar ser campeones”, agregó.

Luego de la apertura del marcador con el gol de Lionel Messi tras una pisada y asistencia de Antoine Griezmann, en el segundo tiempo el conjunto visitante torció la historia. Su primer tanto ya expuso un error en la última línea catalana donde luego de un pase filtrado donde Óscar Mingueza (luego reemplazado por Ousmane Dembélé) no llegó al cierre y por error habilitó al venezolano Darwin Machís que puso el empate.

El segundo tanto del Granada también mostró falencias de la defensa azulgrana. Vino el centro desde la izquierda y Jorge Molina apareció solo y cabeceó sin problemas entre Piqué y Umtiti para poner en ventaja al Granada, que aprovechó al máximo las equivocaciones del Barça.

El Barcelona podría haber quedado como único puntero del campeonato español, pero continúa como escolta junto al Real Madrid. Ambos se encuentran a dos puntos del Atlético de Madrid cuando restan cinco fechas para terminar. “El golpe fue durísimo y ya no dependemos de nosotros”, sentenció Koeman. “No hay ningún partido fácil. Tenemos uno complicado contra el Valencia y el del domingo será crucial”, sentenció.

Por otro lado, el ex defensor neerlandés también se fue expulsado y se vio involucrado en una polémica con el cuarto árbitro. “¿La expulsión? No lo entiendo... Dicen que he faltado al respeto al cuarto árbitro y no he insultado. Me he dirigido de manera respetuosa y él me respondió de una forma que me ha faltado el resto. Si quiere ser protagonista, gracias...”, respondió al respecto.

El extracto del acta que presentó el árbitro. Abajo a la derecha se observa el "vaya personaje", que según el cuarto árbitro, le dijo Koeman,

“Mi expulsión es injusta. Si dicen que es una falta de respeto, que digan las palabras que le he dicho al cuarto árbitro. Veremos qué ponen en el acta, pero si ponen algo que no he dicho, tendré que hacer algo”, avisó. Luego se informó en el acta que Koeman le dijo al cuarto árbitro “vaya personaje”.

Quedan cinco fechas para terminar el campeonato que está que arde. Es que con los últimos resultados el Sevilla se prendió de lleno en la conversación por obtener el título. Son cuatro equipos separados en apenas tres puntos cuando quedan 15 en disputa. En la próxima fecha el Barcelona intentará recuperarse ante el Valencia, encuentro que será el domingo a las 16:00 hora del a Argentina.

SEGUIR LEYENDO