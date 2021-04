Santella contó los motivos por los cuales Bianchi no dirigió a la Selección y pidió por Gallardo: “Hay que darle todo a disposición”

Santella cuenta por qué Bianchi no fue DT de la Selección y pidió a Gallardo

Julio Santella, histórico preparador físico de Carlos Bianchi, contó los motivos por los cuales el Virrey nunca llegó a dirigir a la selección argentina. “Estando en Boca pensé ‘ojalá en algún momento nos llamen’, pero nunca hablamos con Carlos de esta posibilidad. La Selección no existió para nosotros, pero nunca nada, no paso”, reveló en diálogo con Súper Deportivo Radio (Radio Villa Trinidad).

“La impresión que tengo y no lo hablé nunca con Bianchi, es que Grondona no era un pibe, tenía 80 años de fútbol y tenía todo un armado. Y si uno quiere entrar en ese armado tiene que entrar a los “roscasos” y “cachiporrazos” en la cabeza y es difícil”, continuó el “profe”. “Para mí Bianchi con su olfato dijo ‘esto no es para mí por la característica de Grondona y la característica del fútbol argentino’. Nunca hablamos en detenimiento sobre esto, es como si no hubiera existido”, insistió.

Santella no dudó que el Virrey tenía los pergaminos suficientes para dirigir al combinado nacional, pero aclaró: “Vos vas cómodo donde te abren las puertas y si te abren las puertas despacito y detrás de la ranura... Nunca hubo intenciones de traer a Bianchi a la Selección y vamos a ponerle todo a disposición para que trabaje cómodo. Bianchi con su olfato, a esa situación lo vio dos años antes”.

En este sentido, pese a que se encuentra Lionel Scaloni, no dudó en pedir a Marcelo Gallardo: “No descubriríamos la pólvora si afirmamos y decimos que el entrenador de la selección argentina hoy debiera ser Marcelo Gallardo y darle todo a disposición”.

En otro orden, el preparado físico de Bianchi durante sus épocas gloriosas en Vélez y Boca destacó el momento de Carlos Tevez y aseguró que perfectamente puede jugar un partido cada tres días. “¡Si, cómo que no va a poder jugar tres partidos por semana. Ocasionalmente lo puede hacer!”, aseguró.

Además, contó detalles de la dura enfermedad que superó. “Producto del cáncer me sacaron el estomago y esófago. Vivo sin mi estomago y esófago. Me hago controles siempre. La llevo bien”.

El momento de Carlos Tevez y su estado físico con 37 años:

“Hoy hay un elemento muy fuerte y que tiene que ver con que se ha extendido la vida útil de jugador enormemente y no solamente porque sea un buen jugador. El futbolista de hoy sabe perfectamente qué tiene que comer, cómo se tiene que cuidar, si tiene un problema lo arregla con el psicólogo. Tiene un “dolorcito” y lo arregla con el kinesiólogo. Esta preocupado por sus hijos y está el médico del club. Hoy el jugador está mucho más entero para enfrentar su profesión con una mayor cantidad de recursos que el que nosotros tuvimos”.

“Hasta la edad que él pueda jugar es imposible saberlo y es hasta imposible presagiar con Tevez, porque hay muchas variables con las cuales convive en el día a día y lo empuja para seguir. Carlos no era un prototipo de atleta, pero tiene dos piernas viste... es un tipo fuerte. No había hecho nunca gimnasio, pero siempre tuvo un buen desarrollo muscular. Lo concreto y es real que muchos clubes pueden disfrutar a jugadores de 33,34, 35 y 36 y en otras épocas los tirábamos por la ventana. Hay referentes que se traslucen y aparecen sin demasiadas vueltas y este es el caso de Tevez. Por presencia, por lo que deja, es directo sin tanto chamuyo”.

“Si (que puede jugar cada tres días). Lo primero que habría que ver cuál es el desgaste que tiene. Habría que conocer la razón por la cual siempre quiere estar y ver si es lo mejor para él. De todas maneras, hay algo que tienen los jugadores grandes y de talento, no solamente juegan porque corren, también lo hacen por presencia y porque ya preocupan al que esta al frente, pero ¡si, cómo Tevez no va a poder jugar tres partidos por semana! El tema es, ¿cuánto tiempo puede hacer eso de jugar tres partidos en una semana? ¡5 meses! ¡1 año! ese es el otro tema. Seguramente que puede jugar tres partidos en una semana, eso no lo descarto, porque además viste como son los partidos. Hay partidos que son para planchar la pelota”.

