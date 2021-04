Cruz Azul: Juan Reynoso pidió renovar contrato a todo el equipo

El técnico Juan Reynoso de Cruz Azul en el estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca (México). EFE/David Martínez Pelcastre/Archivo

El técnico de Cruz Azul, Juan Reynoso, aseguró que todos los jugadores que finalizan contrato se han ganado el derecho de ser renovados, al señalar que gracias a ellos el equipo es líder de la Liga MX y ahora puso un pie en la semifinal de la Concacaf Liga de Campeones.

Luego del triunfo de 3-1 sobre el Toronto, el timonel sudamericano mencionó que uno de los elementos que más merece ser renovado es el defensa paraguayo Pablo Aguilar, quien acaba contrato a mediados de año.

“Les renovaría a todos, porque son factor para lo que vivimos y se que harán el esfuerzo con Pablo para quedarse, porque es un líder natural, ganador y sabe cómo maneja a los compañeros y el respeto que le tienen”, dijo.

Sobre Pablo, Reynoso agregó que el zaguero central “viene de varias semanas haciendo goles en entrenamientos y no nos sorprende. Sería que la directiva premie a los chicos y no desforzarnos, sino reforzarnos y espero que el grupo importante se quede, porque es el que no está llevando a todo esto”.

(REUTERS)

“Como cuerpo técnico nos sentimos halagados de la respuesta de los muchachos y la interpretación de los partidos es espectacular y habla de profesionalismo, jerarquía y dispuestos a sacrificar el ego por el bienestar del equipo. Eso es para aplaudir”, finalizó.

HAY QUE APRENDER A MATAR

Por su parte, el centrocampista de Cruz Azul, Luis Romo, señaló que la plantilla celeste aprendió de las vivencias que han experimentado en los últimos tiempos y aseguró que a pesar de tener un resultado a favor deben sentenciar una serie, ya que hace unos meses fueron remontados por Pumas, al que vencieron 4-0 en la semifinal de ida y en la vuelta les empataron el resultado global.

“Tenemos que ser conscientes de lo que significa la ventaja y no está nada definido. Las experiencias en liguilla son el saber matar al rival y ahora en la Concacaf tenemos una ventaja, pero debemos estar concentrados en este juego de vuelta”, declaró.

Romo insistió que la plantilla cementera no tendrá excesos de confianza ante el rival de la MLS. “No está cerrado. Pensar que estamos avanzados nos puede dejar fuera y ahora demostramos el plantel amplio para pelear en los dos torneos, debemos afrontarlo de la mejor manera y demostrar lo bien que lo hicimos hoy en día”.

