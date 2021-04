“¿Eres promotor de Billy Joe o no?” el agresivo mensaje de Tyson Fury a Eddie Hearn por favorecer a Canelo Álvarez

Tyson Fury señaló favoritismo por Saúl Álvarez de parte de Eddie Hearn (Foto: Steve Marcus/REUTERS)

Tyson Fury, el campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en la categoría de peso completo, ha sido uno de los principales respaldos de Billy Joe Saunders de cara a su próxima pelea. De hecho, en diversas ocasiones, ha asegurado que el rival de Saúl Canelo Álvarez puede dar la sorpresa y vencerlo, aunque en su más reciente crítica afirmó que el promotor Eddie Hern es el “perro faldero” del mexicano por darle más difusión que a su compatriota.

Por medio de su cuenta de Instagram, con nombre de usuario @gypsyking101, subió una serie de historias donde criticó al promotor, así como a la agencia Matchroom Boxing. Consideró que, a pesar de promover a los dos peleadores, le ha dado mayor importancia a la campaña de Canelo y lo comparó con su promotor Frank Warren.

“Matchroom Boxing y Eddie Hearn son unos verdaderos imbéciles. Son los perros falderos de Canelo. Basta ver la página para darse cuenta que todo es Canelo, Canelo. ¿Eres promotor de Billy Joe o no? Frank Warren es 10 veces más que tú. Él sí sabe cómo promocionar una pelea y por eso estará en el salón de la fama”, aseveró en la red social. Además, en las imágenes se puede ver a Saunders apoyando los argumentos de su compañero de entrenamiento.

La crítica fue difundida por medio de sus historias en la red social Instagram (Foto: Instagram/@gipsyking101)

La relación entre Saúl Álvarez y Eddie Hearn es relativamente corta. Luego de la demanda interpuesta por Álvarez en contra de Golden Boy Productions, la cual derivó en la ruptura de las relaciones, firmó un contrato con Matchroom Boxing. El acuerdo consistió en dos peleas, las cuales fueron en contra de Callum Smith y Avni Yildirim. No obstante, el acuerdo se extendió y cubrirá la pelea contra Billy Joe Saunders.

Acerca de la nueva relación entre el púgil mexicano y el empresario inglés, Saunders insinuó que la pelea podría estar arreglada en favor de su rival. La declaración surgió luego de que Hearn diera a conocer la intención de Álvarez por unificar los títulos de la división y adelantó un duelo con Caleb Plant para cumplirlo. En ese sentido, Saunders afirmó que el promotor dio por hecho su derrota y, por ello, “los resultados ya están predispuestos”.

Por otro lado, el historial entre Matchroom Boxing y Saunders es más antiguo. Por lo menos, desde 2015, Hearn ha trabajado de la mano del británico. De hecho, durante la relación consiguió hacerse, así como retener, los títulos de peso mediano y supermediano avalados por la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Billy Joe Saunders y Tyson Fury entrenan juntos de cara a sus próximas peleas (Foto: Instagram/@gipsyking101)

A pesar de los logros, la polémica personalidad del pugilista le ha traído conflictos fuera del ring, mismos que han causado fricciones con Hearn. De hecho, en una entrevista para La Afición, habló sobre las indisciplinas así como de las atrevidas declaraciones de su representado más antiguo.

“Es estúpido, un poco tonto cuando toma las redes sociales. Pero, honestamente, es un buen tipo, con un gran corazón. Sin embargo, a menudo es estúpido porque se aburre. Siente que no tiene retos importantes, pero en una pelea en la que sabe que va ante el mejor libra por libra, sabe que sólo estando al cien por ciento puede vencer a Canelo”, afirmó.

Por otro lado, reconoció la gran labor que el jalisciense realizó durante las dos peleas que, en principio, contempló su trato, así como los pleitos importantes que ha superado a lo largo de su carrera. Aunque también reconoció que los resultados positivos han sido respaldados por el equipo de entrenamiento encabezado por Eddy Reynoso.

Saúl "Canelo" Álvarez enfrentará el 8 de mayo a Billy Joe Saunders (Foto: Matchroom Boxing)

“Esa confianza viene desde tu equipo, no puede ser vencido. Si me preguntan, ahora no podría apostar en contra de ninguno de los peleadores de Eddy Reynoso. Son un equipo invencible”, afirmó.

El próximo 8 de mayo, Canelo y Saunders se verán la cara y disputarán los cinturones avalados por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y OMB. En caso de sobreponerse, Canelo podría cumplir su objetivo al enfrentar a Caleb Plant, propietario de la fajilla de la Federación Internacional de Boxeo, en septiembre.

SEGUIR LEYENDO: