El Chino Maidana anunció que volverá al boxeo a mitad de año y sorprendió con el estadio que eligió para la pelea

El regreso de Marcos Maidana a los rings parece ser –esta vez sí– un hecho y hasta tendría fecha marcada en el calendario para el 9 de junio de este año. Enfrente estaría el venezolano Jaider Parra, justamente quien le sacó el invicto al hermano del Chino el 12 de enero de 2019 en una velada celebrada en Mar del Plata. Pero lo que más llama la atención es el recinto que seleccionaría con su empresa Chino Maidana Promotions para organizar la pelea: la Bombonera.

En charla con ESPN Knockout, el boxeador argentino reveló cuál es el plan que tienen en mente. “Tenemos pensado enfrentar a Jaider Parra, el venezolano que peleó con mi hermano en Mar del Plata, tenemos pensado en hacer la pelea con él y bueno, estamos tratando de llegar para junio. Yo creo que ya está casi todo medio concreto”, reveló el nacido en Margarita.

Luego de ese anunció, sorprendió con su deseo de elegir a la Bombonera como recinto: “Vamos a hacerlo en La Bombonera o en algún estadio por acá lindo, pero va a ser algo lindo”. ¿Será en el estadio de fútbol o en la Bombonerita que alberga distintos eventos deportivos? Su futuro luego de dicha pelea es toda una incógnita y el púgil reveló que dependerá de cómo se sienta dentro del ring. “Vemos, este combate y después vemos. Yo creo que me siento bien, según como me vea, no puedo decir a futuro porque tengo que hacer la primer pelea y luego ver qué pasa”, concluyó el Chino.

La última pelea del Chino data de 13 de septiembre del 2014 contra Floyd Mayweather (Foto: Reuters)

El boxeador viene de realizar un impresionante cambio físico en el último tiempo. Llegó a superar la barrera de los 90 kilos según él mismo confesó en algunas notas, había instalado a comienzos de marzo del 2019 un campamento en Estados Unidos donde contrató al preparador físico Alex Ariza y cambió su dieta. Esa decisión estaba asociada a un millonario contrato que había alcanzado con una empresa de promoción para realizar tres peleas. Sin embargo, semanas más tarde decidió dar por terminado su centro de entrenamiento, retornó al país y canceló tal propuesta.

A casi seis años de su última vez, Marcos tiene sobre sus espaldas una trayectoria de 35 triunfos (31KO) y 5 derrotas (sin nocauts). Si las ganas lo acompañan y termina de moldear su físico, la edad no sería una traba para su regreso oficial si se tiene en cuenta que en la actualidad hay campeones del mundo en actividad mayores que él como los legendarios Manny Pacquiao (42 años) y Gennady Golovkin (39 años) o el cubano Erislandy Lara (37 años), por citar algunos casos.

Cabe destacar que en su último combate profesional, el 13 de septiembre del 2014 contra Floyd Mayweather en la recordada revancha, Maidana subió al cuadrilátero con un peso de 66,400kg que se encuadra en la categoría welter. Una vez que se confirme la pelea contra el venezolano, habrá acuerdo de en qué peso deberá estar el Chino para poder subirse nuevamente al ring.

