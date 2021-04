Carlos Mac Allister habló de la conflictiva salida de su hijo de Boca: “Alexis se fue porque sabía que lo iban a colgar igual que a Pol Fernández”

Fue protagonista en el equipo que le devolvió la gloria a Boca luego de once años de sequía sin campeonato locales. Carlos Javier Mac Allister se convirtió en un referente del Xeneize y volvió a hablar del club y de diversos temas. Sin embargo, una frase suya sobre su hijo Alexis generó polémica en medio de la crisis interna que atraviesa la institución.

“Alexis se fue de Boca porque sabía que lo iban a colgar igual que a Pol (Fernández). El ídolo de Alexis es Riquelme y se fue triste. Igual el tema vino mal barajado de entrada porque cuando pudieron comprarlo no lo hicieron (fue con la anterior dirigencia comandada por Angelici)”, afirmó el Colorado. Y de forma muy tajante, agregó: “A quiénes le hacen daño a tus hijos no los vas a perdonar jamás. Con los hijos no, conmigo lo que quieran, me hago responsable solo y yo suelo mandarme. A veces hay que entender dónde están los límites”.

En particular resaltó lo que significa Diego Armando Maradona a nivel mundial en el fútbol y una comparación con Juan Román Riquelme. También recordó una anécdota de 1996 cuando fueron compañeros con El Diez.

“El mejor jugador que pasó por Boca, en la historia del mundo del fútbol, fue Maradona. El jugador más determinante que tuvo Boca fue Riquelme. Lo que pasa es que Riquelme en el mundo al lado de Maradona es el cinco por ciento. Riquelme en el mundo del fútbol al lado de Messi es el cinco por ciento. Maradona al lado de Riquelme en Boca es un 15 por ciento. Maradona y Messi están en otro planeta”, sentenció el Colorado.

Mac Allister, comparación Maradona y Riquelme

El ex lateral izquierdo jugó en Boca entre 1992 a 1996 y fue titular en el equipo que logró el Torneo Apertura de 1992. Compartió con Maradona la temporada 1995/1996 cuando El Pelusa retornó al equipo de La Ribera. Del segundo campeonato, el Clausura, guarda una linda anécdota.

“Un día nos llamó con Guillermo (Coppola) a su habitación. Estábamos con Giunta (Blas), el Kily (Cristian González), Verón (Juan Sebastián) y yo. En ese momento nos dijo que seguramente iba a estar jugando muy poco tiempo más. Nos dijo que éramos cuatro compañeros que él quería mucho y que quería darnos un regalo para que siempre lo tuviéramos presente. Vino Guille con cuatro bolsas que tenían cuatro Rolex. Con una mano le decíamos que no y con la otra lo agarrábamos (risas). A los 40 minutos estoy en la habitación y me golpean la puerta: pregunto ¿quién es? ‘El Kily, Colo’. Me dijo: “En el centro los venden por 5.500 dólares (risas)”. Había ido a la peatonal a averiguar cuánto salía cada Rolex. A mí me lo robaron a la salida de la cancha de Racing, estaba parado en doble fila y me rompieron el vidrio, forcejeé con el tipo y en un momento me sacó un revólver y se lo tuve que dar”.

Mac Allister, anécdota de Maradona

También subrayó: “Lo de Diego deja muchas enseñanzas. Cómo desde uno de los lugares más pobres de la Argentina podés ser uno de los más ricos de la Argentina. Maradona fue un gran compañero, súper generoso porque a muchos ayudó. Fue el deportista más importante en la historia de la humanidad y podría haber sido mucho más. Fue el abanderado de los pobres. Por eso eso es importante las herramientas que uno le puede dar a las personas”.

Más frases del Colorado Mac Allister

Por qué no fue al Mundial 1994. “Tendría que haber sido mala leche. Quedé afuera de un Mundial por no haber sido un criminal. A Ariel (Ortega) en ese partido lo perdoné porque era compañero en la Selección (en referencia a un 2-0 a favor de River en el Clausura 1994). Tendría que haber hecho lo que dijo Valdano: ‘todo jugador debe mantener una cuota de criminalidad’”.

Preparación del futbolista. “La AFA debe hacer un trabajo de cómo es la transición del amateurismo al profesionalismo. Hay que preparar a los chicos porque son muy pocos los que llegan y hay que preparar a los que quedan en el camino”.

Relación con los medios. “También hay que prepararlo al futbolista para que no odie al periodista. Hay una distancia muy grande entre el futbolista y el periodista. Hay una idea de que darte una nota es un favor, cuando los periodistas son el puente con la gente”.

El dinero. “Cuando vos vas a cobrar el primer sueldo no te lo tenés que gastar en pavadas. Nunca tuve un BMW cuando fui futbolista, pero tuve muchos departamentos”.

Futbolistas en la política. “Está bueno que los jugadores se involucren en la política, pero cuando lleguen sepan cuál es el lugar que ocupan en el club”.

Por qué Macri lo echó de Boca. “Mauricio me echó de Boca porque yo era el que peleaba por los premios”.

Frank Fabra. “Si Fabra mejora su mentalidad, juega en cualquier equipo del mundo”.

Estudios. “Terminé la secundaria a los 50 años”.

SEGUIR LEYENDO: