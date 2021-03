¿Rafael Santos Borré se aleja de River? “Tenemos acuerdo verbal, resta la firma del precontrato”

(Foto: River oficial)

Gremio avanza para cerrar el fichaje del delantero de River Plate Rafael Santos Borré en el que ya tiene un acuerdo verbal y ahora prepara un precontrato. El equipo brasileño tomó ventaja por la contratación del colombiano. Su presidente anunció en las últimas horas que sus esfuerzos están encaminados en contar con él a partir del segundo semestre del año.

El portal Globo Esporte revela que la negociación está en marcha y que la decisión final está en poder del máximo goleador del ciclo de Marcelo Gallardo en River Plate. “Estamos esperando que firme un precontrato. Intentaremos avanzar esta semana”, indicó el presidente Romildo Bolzán. La vinculación de Borré se dará a partir del mes de julio, cuando finaliza su vínculo con el equipo argentino

“Tenemos este acuerdo verbal, pero solo esperaremos la firma formal de este precontrato”, agregó el máximo dirigente de Gremio. En la presente temporada, el delantero anotó cinco goles en siete partidos disputados con River en el fútbol argentino.

Asimismo, Marcelo Gallardo se reunió con el delantero y le habría aconsejado que espere un poco más para tomar una decisión, sobre todo porque maneja otras opciones en Europa. El club brasileño le hizo una millonaria oferta al colombiano, pero quiere que firme un precontrato ahora, porque el mercado de ese país abrió en marzo y no pueden esperarlo hasta junio. De manera que si Rafa acepta, podría seguir un tiempo más en River, pero probablemente debería irse antes de que expire su contrato.

El goleador ya desistió de la tentadora cifra que le ofreció Palmeiras, porque su idea es dejarle algo de dinero a River, cosa bastante complicada, ya que para eso, debería renovar su contrato y el Millonario no cuenta con dinero para hacerlo.

Gremio le habría hecho una oferta que supera a la de Palmeiras a Borré, aunque, según la información de Javier Gil Navarro en SportsCenter AM y ESPN F12, la cifra no es tan alta como se publica en distintos medios. El cronista también afirmó que al codiciado delantero colombiano no lo atraería tanto el Brasileirao, sino que estaría aguardando un mercado mejor. Y ahí es donde entra la “carta” de Marcelo Gallardo, quien tuvo una charla con Borré para persuadirlo de que apunte a Europa.

En ESPN F90, Gustavo Yarroch complementó la información y adelantó que en los próximos días, Borré recibiría una oferta desde Europa, precisamente de la Lazio de Italia, así como también Feyernoord lo tendría en la mira, lo que probablemente ya serán opciones mucho más difícil de desechar para Rafa.

El pase de Borré pertenece al Atlético Madrid y River y el Millonario debería pagarle unos 3.5 millones de euros para quedárselo en junio, fecha en la que expira su contrato. El delantero de 25 años es el máximo goleador de la era de Marcelo Gallardo y, aunque Rafa quiere retribuir todo lo que le ha dado el club argentino con dinero por su pase, hoy por hoy, parece bastante difícil que no se vaya a ir libre.

Con información de ESPN.

