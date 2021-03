El muro móvil: la curiosa jugada preparada del Atalanta en el espectacular gol de tiro libre ante Real Madrid

El Atalanta de Gian Piero Gasperini se despidió de la Champions League tras caer por 3-1 (4-1 en el global) ante el Real Madrid en el Alfredo Dí Stefano. Sin embargo, además del triunfo merengue, el partido de vuelta de los octavos de final dejó un curioso episodio que se volvió viral.

A ocho minutos del final, y con un 0-2 en contra, el conjunto italiano tuvo un tiro libre a favor a metros de la puerta del área que transformó en el tanto del descuento bajo los pies del colombiano Luis Muriel. Un disparo que tenía detrás un trabajo de pelota parada que sorprendió a más de uno.

En la jugada se pudo ver como el equipo de Bérgamo puso a tres futbolistas entre medio del ejecutante y la barrera que plantó el Real Madrid, como si fuera un muro que tapaba la visión de los jugadores merengues, incluido el arquero Tibauth Courtois.

El tanto del colombiano no alcanzó para dar vuelta la clasificación (Reuters)

Cuando el árbitro hizo sonar el silbato, ese muro construido por Berat Djimsiti, Marten de Roon y Josip Iličić, comenzó a moverse hacia adelante hasta llegar a ponerse cara a cara con los integrantes de la barrera rival. En ese momento Muriel ejecutó el disparo mientras sus compañeros terminaban esquivando a los futbolistas blancos.

El balón pasó por encima de Benzema, Kroos y compañía, y sorprendió al portero belga que alcanzó a tocarlo pero no a desviarlo. Finalmente, la jugada preparada tuvo efecto y Atalanta logró descontar. Sin embargo, cuando comenzaban a pensar en una épica remontada, llegó Marco Asensio un minuto después para volver a poner las cosas en su lugar y sentenciar el marcador con un 3-1.

“En ese momento uno no piensa nada, marcar el gol en ese momento no significa nada, faltaba muy poco tiempo, personalmente es algo lindo pero no me sabe a nada después de la eliminación”, se lamentó el delantero colombiano tras el encuentro.

“La consiga siempre fue venir a hacer dos goles, el hecho de que nos hayan marcado no nos cambió. Salimos a buscarlo, nos corta las piernas el segundo gol, a partir de ahí sentimos más difícil la cosa, creamos ocasiones pero nos vamos con las manos vacías. Cuando se juega con estos equipos hay que jugar casi perfecto, cometimos errores que nos costaron la eliminatoria. Cuando se juega con estos equipos te cobran siempre”, sentenció.

Después de dos años, el Real Madrid vuelve a acceder a los cuartos de final de la Champions (Reuters)

Con este resultado el Real Madrid volvió a pisar los cuartos de final de ésta competencia después de no poder hacerlo en los últimos dos años. La última vez que accedió a dicha instancia fue en 2018 cuando levantó su última Copa con Cristiano Ronaldo como estandarte.

“Estamos contentos de pasar la eliminatoria, pero cada vez va a ser más complicado y difícil”, aseguró Zidane Zidane y agregó: “Tienen hambre, quieren seguir haciendo historia, y ganar partidos y trofeos”.





