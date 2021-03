Tevez reveló que se infiltró el tobillo para jugar ante River e hizo una fuerte autocrítica: “No fue un buen resultado, estoy caliente por el empate”

Boca y River igualaron 1 a 1 en La Bombonera por la quinta fecha de la Copa de Liga. Al término del encuentro, el que habló fue el capitán Xeneixe, Carlos Tevez, quien no ocultó su malestar por el resultado ya que piensa que su equipo fue superior al rival y que los errores propios le permitieron al conjunto Millonario llevarse un empate del reducto azul y oro.

“No fue un buen resultado, lo teníamos para ganarlo y no pudimos. Me voy con sensación de calentura por el empate. Cada uno saca sus propias conclusiones... Teníamos el partido controlado, no le encontraban la vuelta y en nuestro mejor momento nos empatan. Debimos liquidarlo antes. Ellos tuvieron los primeros minutos la pelota. Después del penal fue mejor Boca. Contamos con tres contras donde no liquidamos y River tiene una ofensiva que no perdona”, analizó Carlitos.

“Nos empatan un partido que teníamos dominado. Tendríamos que haberlo liquidado antes. Estábamos jugando bien, podíamos ganarlo y lo teníamos controlado. No encontraban el lugar y la forma de quebrarnos. Veía en ellos un nerviosismo que no había visto. Con distracciones de nosotros se llevan un empate de nuestra casa”, se lamentó.

Sobre los mano a mano errados, sostuvo: “Con un poquito de tranquilidad, en una (Maroni) tenía espacios para pararla y cruzarla. Tuvimos situaciones para liquidarlo, no lo hicimos y lo pagamos. Nos vamos calientes”.

“Siempre River hace diferencia con las bandas pero no progresaban. No tuvieron, salvo la última que es un rebote de Izquierdoz (Carlos), fue la única que tuvieron. Luego tuve la mía mano a mano, el remate que saca Armani y luego la de Villa”, agregó.

Respecto de la jugada del taco que terminó en el penal a favor de Boca, contó: “Justo Casco (Milton) la toca, me descoloca y le meto el taco. Lo veo a Nico Capaldo que pica y el pase era con taco. Tuvimos la suerte luego en el penal”.

“Toda es equivocación nuestra. Los últimos dos clásicos, por no tener la cabeza fría, cometimos errores no forzados que lo empatamos y ellos lo empataron cuando no tenían mérito de hacerlo”, subrayó.

Carlitos en una jugada junto a Paulo Diaz (REUTERS/Marcelo Endelli).

Acerca de la expulsión de Carlos Zambrano, indicó: “No podés perder la cabeza de una forma u otra. Lo venimos repitiendo. Esto a veces a uno le pasa y son momentos”.

Además, tevez reveló que jugó infiltrado por un golpe en el tobillo que tuvo en un entrenamiento. “Tuve que jugar infiltrado con el tobillo hinchado pero son partidos que uno disfruta y quiere estar. Me sentí bien y cómodo. Ahora toca pasar esta semana que será dura por el dolor y ponerme bien para el fin de semana que viene. Si no era River el rival, no arriesgaba el tobillo”.

Sobre la línea de cinco defensores, admitió: “La línea de cinco en lo personal me gusta. En Juventus jugamos con línea de cinco, pero con los delanteros más juntos, acá Villa (Sebastián) y Maroni (Gonzalo) corrieron atrás. Luego que el rival salga e ir de contra. Miguel (Russo) lo ha planteado muy bien”.

“Desde que tengo 17 años me preguntan de qué juego y dónde me siento cómodo. Me siento cómodo cuando el equipo juega bien, tiene movimiento, sabe a qué juega. Que Villa y Maroni piquen, que Campuzano viene de atrás, es más fácil jugar”, explicó. “Me siento cómodo porque este Boca los últimos dos partidos hizo muy buen papel”.

Y para terminar, lamentó la ausencia de Edwin Cardona: “Extrañamos al gordo (Cardona), por lo jugador que es, la pausa que te da, esos jugadores siempre se extrañan”.

