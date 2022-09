La explosiva reflexión de un dirigente del PSG en medio del conflicto entre Neymar y Mbappé

Neymar y Mbbapé no tienen una buena relación en el PSG (Gettyimages)

El París Saint-Germain (PSG) parece no poder desprenderse de los conflictos internos que lo acechan desde hace tiempo en el vestuario, pese a que los resultados deportivos lo han acompañado favorablemente en el inicio de esta temporada. La relación entre Neymar y Kylian Mbappé está lejos de ser la mejor, y como si esto no fuera suficiente, una declaración de Luis Campos sumó polémica.

El asesor deportivo del club francés que arribó al club luego de la salida del brasileño Leonardo al final de la campaña pasada aseguró que fue una equivocación de la institución haber fichado a las dos estrellas: “Cometimos el error en el pasado de reclutar a dos jugadores en la misma posición en el mismo mercado”, aseguró en diálogo con el podcast Rothen s’enflamme. Si bien su mirada apuntaba a un concepto meramente deportivo, al sostener que la conformación del plantel está algo desequilibrada, los principales portales del mundo se hicieron eco de su comentario.

“La ventana de fichajes no es buena porque nos faltan jugadores en posiciones clave y porque tenemos superposición de jugadores en otras posiciones”, insistió Campos, al mencionar que hay carencia de futbolistas de características defensivas y el temor a que una lesión de Sergio Ramos complique los objetivos del club.

Entre ambos han anotado 292 gol en el PSG (Gettyimages)

Cabe recordar que pese a estas declaraciones los números de Neymar y Mbappé son más que positivos para el PSG. El brasileño ha anotado 111 goles en 155 encuentros con esta camiseta, mientras que el francés marcó 181 tantos en 226 partidos. Además, si bien no pudieron conquistar la Champions League, ambos fueron claves en 2020, cuando llegaron a la final que perdieron ante Bayern Múnich.

Sin embargo, la relación entre ambos no es la mejor. Hace algunos meses esto quedó expuesto durante un partido en el que los dos delanteros discutieron por quién debía ejecutar un penal y unos días atrás el ex Barcelona no puso la mejor cara cuando le preguntaron durante una gira con Brasil qué opinaba de Kiki.

Mientras tanto, el entrenador Christophe Galtier declaró en conferencia de prensa que en estos meses que lleva en el cargo nunca vio ningún episodio de conflicto en el vestuario. Pero, la realidad parece demostrar lo contrario.

