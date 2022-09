Gabriel Jesús le apuntó a Guardiola para explicar por qué se fue del Manchester City

Gabriel Jesús le apunta a Guardiola por su salida del City

El fichaje de Gabriel Jesús por el Arsenal de Inglaterra fue uno de los más resonantes del mercado pasado. El brasileño disfruta de su estadía en Londres y, a varios meses de haber abandonado el Manchester City, se centró en los motivos que lo llevaron a convencerse de armar las maletas.

“Yo fui muy feliz el tiempo que estuve en el City, no es que no fuera feliz o que no estaba feliz, pero hay cosas que hay que entender. De la misma manera que yo aceptaba la forma en la que he entrenado con Pep (Guardiola), él era claro. No tenía ningún problema conmigo ni con nadie. Era la forma en la que él entiende el fútbol”, fue el anticipo del delantero de 25 años que lleva convertidos 4 tantos con la camiseta de los Gunners.

Y luego completó sobre la figura del entrenador catalán: “Tu aceptas su forma o no. Si no aceptas, ‘gracias’ y te vas a buscar otro desafío a otro club. Eso fue lo que hice. Acepté durante un tiempo y llegó un momento en que dije ‘no, yo ahora quiero otra cosa’. Le agradecí, fui agradecido por todo, entendió y bueno”.

Gabriel Jesús dejó entrever que Guardiola fue uno de los motivos por los que dejó el City (REUTERS/Peter Powell)

El Arsenal es el actual líder de la Premier League, producto de 6 victorias sobre 7 partidos (solamente perdió con Manchester United en Old Trafford) y se le viene una seguidilla de compromisos y ya figura en el horizonte el City de Guardiola. Los del español Mikel Arteta mañana recibirán al Tottenham en el derby londinense, luego actuarán como locales ante Liverpool y visitarán al Leeds United en Elland Road. El siguiente duelo era en el Emirates Stadium ante los de Pep, pero la Premier lo postergó ya que el 20 de octubre actuará contra PSV Eindhoven por la Europa League (cotejo que había sido reprogramado tras el fallecimiento de la Reina Isabel II).

Lo concreto es que Gabriel Jesús, quien se prepara para afrontar la Copa del Mundo con el seleccionado brasileño, dejó atrás su pasado en el conjunto ciudadano y los 11 títulos que cosechó durante su estadía desde 2016 hasta 2022. Ahora, el ex Palmeiras quiere hacer historia con el Arsenal. Por su parte, Guardiola se enfoca en sus menesteres: en las últimas horas elogió al defensor argentino del United, Lisandro Martínez, justo antes de afrontar el clásico de la ciudad este domingo.

