La decisión del DT del PSG con Messi tras su regreso de la gira con la selección argentina

Christophe Galtier decidió darle descanso a Lionel Messi

Al Paris Saint Germain se le avecinan semanas cargada de partidos entre la Ligue 1 y Champions League tras el parate por la Fecha FIFA. El director técnico del conjunto francés, Christophe Galtier, consiente de esta situación, decidió tomar una importante decisión con respecto a Lionel Messi, una de las principales figuras del equipo.

La Pulga no estuvo presente en la práctica de hoy y la prensa local no dudó en consultarle al entrenador. “No queríamos apresurar nada. Leo Messi mañana volverá a los entrenamientos. Ha viajado mucho, con dos juegos en los Estados Unidos. Quería darle 48 horas de descanso. Va bien. Está en forma, feliz, marca goles”, explicó. El capitán de la Albiceleste, que viene de anotarle un doblete a Honduras (disputó todo el partido) y otro a Jamaica (ingresó a los 11 minutos del complemento por Lautaro Martínez).

El PSG chocará este sábado ante Niza en el Parque de los Príncipes y el miércoles 5 viajará a Portugal para enfrentar a Benfica. La siguiente semana, por la Ligue 1, enfrentará al Reims y recibirá al Benfica en París por la Liga de Campeones.

Los otros ausentes fueron Marco Verratti y Kylian Mbappé. El italiano recibió un golpe en la pantorrilla durante el último partido ante Lyon y mañana se sumará al grupo; mientras que el francés tuvo descanso por decisión del DT. “Esta mañana decidimos dejarlo adentro. Encadenó una semana grande jugando ante Lyon y los dos partidos de la Selección. Él estará con el grupo mañana”, advirtió.

Otro tema en el que ahondó fue la versión que indica una fuerte interna en el vestuario entre Mbappé y el brasileño Neymar. Galtier, por su parte, buscó desterrar cualquier tipo de rumor: “Cuando hablamos de asociación, estamos en el juego, ahí estamos seguramente en las relaciones humanas. Me sorprende repetirte siempre lo mismo. Desde que llegué, todo lo que he vivido en el vestuario del PSG son cosas normales en la vida de un vestuario. Nada me sorprendió. Nada me preocupa. Los jugadores quieren triunfar juntos. Compiten, a veces en su desempeño. Tenemos grandes campeones, con personalidad, ego. Pero tenemos un vestuario muy bonito. Entiendo y acepto la discrepancia entre lo que percibes y lo que yo vivo. Pero la realidad del vestuario no es así en absoluto”.

“Lo repito. Desde que llegué el 4 de julio, vi a un jugador invertido, decidido, que trabajó mucho antes de la recuperación. Me parece feliz, todo el mundo lo ve. Vemos sus servicios, sus actuaciones. Tiene metas altas en el club, a nivel individual y en la Selección. Cuando tienes tales objetivos, estableces las condiciones para el desempeño. Y cuando actúa, es feliz”, profundizó sobre el brasileño.

