Manchester United sueña con fichar a una figura de Real Madrid para solucionar sus problemas futbolísticos

Casemiro es el gran apuntado por Manchester United (Reutrs)

La situación del Manchester United no ha cambiado en nada desde el final de la temporada pasada y en sus primeros dos partidos en la Premier League el equipo rojo no pudo sumar puntos y marcha último en la tabla. En este contexto, la dirigencia está dispuesta a contratar nuevos jugadores cuanto antes sin importar demasiado el dinero a invertir si esto ayuda a mejorar en el campo y a calmar a los aficionados que piden por la salida de los dueños de la institución.

Uno de los puntos a reforzar del equipo de Erik ten Hag es el mediocampo. En la derrota 4-0 ante le Brentford fue el danés Christian Erikssen quien ocupó la posición de volante central producto de la salida de Paul Pogba y la frustrada contratación de Frenkie de Jong, quien al parecer seguirá en el Barcelona. En este contexto el sitio The Sun asegura que el gran objetivo para cerrar en los próximos días es Casemiro.

El brasileño del Real Madrid es uno de los mejores jugadores en ese puesto y sabe lo que es ganar título, ya que con la Casa Blanca ha ganado cinco Champions League. Aunque aún no ha habido conversaciones formales, desde los tabloides ingleses son optimistas en que si el United realiza una buena oferta por el jugador de 30 años, el elenco español aceptará venderlo.

Manchester United viene de ser goleado por el Brentford (Reuters)

Cabe recordar que el entrenador neerlandés declaró: “Necesitamos jugadores nuevos y de calidad. Intentaremos convencerlos”. Con esto queda claro que los Red Devils no se han retirado del mercado de pases. De Jong era el gran apuntado al puesto de mediocampista, pero no hubo acuerdo con el Barcelona, y la segunda opción, Adrien Rabiot, se deshizo el lunes por las exigencias del futbolista. Es por eso que todos los caminos de Old Trafford conducen a Casemiro, quien tiene contrato con Real Madrid hasta junio de 2025.

La próxima presentación del Manchester United será ante Liverpool como local el lunes próximo, duelo en el que buscará sumar por primera vez en el torneo, después de sus dos caídas consecutivas ante Crystal Palace y Brentford. Además, sigue habiendo incertidumbre con respecto a la situación de Cristiano Ronaldo, quien pese a haber presionado por irse a otro club, se mantiene en el plantel y parece estar enemistado con el cuerpo técnico.

