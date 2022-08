El DT del Manchester United explotó contra el plantel tras la goleada ante Brentford: “Necesitamos jugadores nuevos y de calidad”

Erik ten Hag suma dos derrotas en igual cantidad de presentaciones al frente del Manchester United (Reuters)

Manchester United ha comenzado la temporada 2022/23 de la peor manera posible. Tras su debut con derrota 2-1 en Old Traffrd ante Brighton And Hove, este sábado volvió a perder, pero esta vez 4-0 ante el Brentfort, luego de una primera mitad pésima en la que a los 35 minutos ya caía por ese resultado. Después del partido, el técnico Erik Ten Hag no ocultó su fastidio.

El neerlandés que llegó esta temporada a los Red Devils se mostró muy molesto por lo que sucedió en el campo de juego: “El equipo tiene que asumir la responsabilidad. Les pedí a los jugadores que jugaran con fe y asumieran la responsabilidad, eso es lo que no hicieron”, señaló. Pero no fue la única crítica al plantel.

“Estamos como equipo en un proceso difícil y esperas un comienzo diferente. Parece que lo que sucede en la última temporada pasada, lo traemos a esta temporada. Tenemos que cambiar eso rápidamente”, explicó Ten Hag quien reclamó con urgencia la llegada de refuerzos. “Necesitamos jugadores nuevos y de calidad. Intentaremos convencerlos”.

En el entretiempo, el DT realizó tres modificaciones, sacó de la cancha al argentino Lisandro Martínez (uno de los fichajes que él había pedido), al defensor inglés Luke Shaw y al mediocampista brasileño Fred. Al ser consultado sobre por qué escogió a esos tres futbolistas, fue sincero: “Se trataba de traer nuevos jugadores a la cancha. Podría haber cambiado a los otros ocho también”.

Manchester United marcha último en la Premier League y debe enfrentar al Liverpool en la próxima jornada (Reuters)

Ten Hag, que viene de brillar al frente del Ajax se señaló como el “responsable” de la catástrofe deportiva que vivió su equipo, que por tercera vez en la historia se fue en desventaja a un descanso 4-0, pero se molestó porque sus jugadores se derrumbaron anímicamente después de los dos primeros goles que, según su mirada, fueron por errores individuales. “No puedes cometer esos errores a nuestro nivel. Ellos (los futbolistas) estaban realmente decepcionados, pero tienes que seguir adelante porque hay mucho tiempo por jugar”.

Por último, dejó una frase optimista: “Por supuesto, este comienzo no lo hace más fácil, pero todavía tengo que creer. He visto cosas buenas, pero dos partidos decepcionantes”. Además, cuando uno de los periodistas le recordó que la última vez que el Manchester United inició la campaña con dos derrotas consecutivas terminó siendo campeón (fue en 1992-93), respondió: “Okey, gracias”, y se fue.

El conjunto rojo, que está último en la tabla, recibirá en Old Trafford el próximo lunes nada menos que al Liverpool, uno de los máximos aspirantes al título. Se espera un clima tenso en el estadio, mientras los aficionados piden por la salida de los duelos de la institución.

