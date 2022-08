Las duras críticas de un ex campeón de la Premier League hacia Lisandro Martínez: “No puede competir”

Lisandro fue reemplazado en el entretiempo después de sufrir cuatro goles en la primera mitad frente al Brentford (Foto: Reuters)

La exigencia física que se requiere para competir en la Premier League sólo la alcanzan los verdaderos futbolistas de élite. Lisandro Martínez dio el salto desde el Ajax al Manchester United a cambio de 58 millones de euros y sus primeras presentaciones de la mano de Erik ten Hag no gustaron para nada en los hinchas del club. La derrota 1-2 frente al Brighton en el debut y la histórica goleada 0-4 a manos del Brentford el reciente fin de semana levantó un aluvión de críticas para el central de la selección argentina.

El primero en apuntar al Licha fue Jamie Redknapp, ex futbolista del Liverpool y Tottenham. “Puede estar bien en la liga neerlandesa, donde no es tan físico, pero cuando juegas aquí, sabes que semana tras semana los equipos buscan exponer cualquier debilidad como lo hizo Brentford hoy, como lo hizo Brighton la semana pasada y como lo hará el Liverpool. Todos los equipos jugarán con él porque mide muy poco y no es lo suficientemente alto”, señaló sobre su estatura de 1,75.

Y agregó al respecto: “En realidad, es un mediocampista pequeño y mucho menos un central pequeño. Necesitará tiempo. Tal vez pueda jugar en el centro del campo. Técnicamente, es un buen jugador, ha jugado en la liga neerlandesa y conoce el juego. Pero como central en esta liga, creo que es realmente difícil y te expones muy rápido”.

Lisandro sufrió la diferencia de altura en el choque frente al Brentford (Foto: Reuters)

Su compañero de transmisión Gary Neville complementó los comentarios negativos con otra perspectiva. “Cuando escuché que medía 1,75 me hizo retroceder, físicamente no puede competir. Tal vez en la izquierda, en una línea de tres, eso podría funcionar. Tal vez jugando en el mediocampo, porque sabemos que puede hacer eso. Creo que tiene tenacidad y, para ser justos, no lo juzgaría en absoluto en este momento”, añadió el 12 veces campeón de la Premier League con el Manchester United.

Pocos minutos después del partido, el entrenador del Brentford admitió que atacaron de manera aérea la zona de Lisandro para aprovechar la diferencia de altura. “Sabíamos que lo más probable era que ganáramos el balón o forzar una segunda pelota a nuestro favor a su alrededor. Vimos lo que Brighton hizo bien contra ellos por esa vía y justamente ellos son como nosotros en la forma en que quiere jugar”, reveló Thomas Frank con una sonrisa en el rostro por la histórica victoria.

Vale recordar que Martínez fue reemplazado en el medio tiempo al no poder hacer pie frente a la fisicalidad de Brentford: Ben Mee lo superó en el empuje final para el tercer gol de los Bees. Será una semana complicada para los Red Devils y Erik ten Hag ya les hizo sufrir en el primer entrenamiento de la semana de cara al choque frente al Liverpool por la tercera fecha de la Premier League.

