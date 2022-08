Reunión en el PSG entre Neymar y Mbappé: el mensaje del brasileño en la intimidad tras el escándalo

Ambos futbolistas protagonizaron un cruce durante el partido ante el Montpellier (Reuters)

Kylian Mbappé y Neymar fueron protagonistas de un episodio que recorrió el mundo durante el primer partido de la liga francesa ante el Montpellier, cuando el brasileño se dispuso a patear un penal y el francés se acercó para recordarle que él era el encargado de ejecutarlos.

La acción se produjo a minutos del final del primer tiempo y después de que el ex Mónaco malograra una ocasión idéntica con anterioridad. A los 43, y tras el cruce de palabras que tuvo con su compañero, el ex Barcelona convirtió el segundo tanto de un duelo que acabó en un triunfo por goleada (5-2).

Sin embargo, al finalizar el partido, la polémica se intensificó con los likes que puso Neymar en las redes sociales y es por eso que el PSG decidió interceder rápidamente para que el problema no continúe agigantándose.

Según informaron los medios locales RMC Sports y Le Parisien, el nuevo director deportivo Luis Campos y el propio entrenador Christophe Galtier mantuvieron una reunión con ambos futbolistas al día siguiente, y después del entrenamiento de recuperación que se llevó a cabo en el Camp des Loges.

En el encuentro el dirigente portugués les remarcó que sus comportamientos no pueden entorpecer el desempeño colectivo y que si no están de acuerdo con la decisión deportiva que se tomó sobre quién ejecutaría los penales, deberían hablarlo puertas adentro y no en el campo frente a las cámaras.

Neymar reaccionó a un comentario en Twitter en contra del francés

Tal como detallaron ambos medios, el francés había sido designado como el tirador número 1 en esta temporada, mientras que Neymar los patearía en el caso de que él no esté en cancha.

Al mismo tiempo, Neymar admitió ante los presentes que sus reacciones en los comentarios que surgieron en las redes sociales no fueron correctas ya que no hicieron más que intensificar el incidente y que confundió su condición de tirador número 2 con el hecho de que si había un segundo penal en el mismo partido él tendría la oportunidad.

Finalmente, la prensa francesa coincidió en que la reunión terminó en buenos términos y que todos hicieron las paces. “Eres un gran jugador y es este el que me interesa”, le habría dicho Campos a Neymar antes de abandonar el lugar.

Neymar y Mbappé se reunieron con los dirigentes del PSG (Reuters)

“No estoy seguro de que se lleven bien, pero eso no me importa. He jugado en algunos clubes donde los muchachos no se saludaban en todo el año. Pero mientras hubiera un objetivo común, y que volviéramos al campo con ganas de transpirar la camiseta y ganar los partidos, eso no era problema”, aseguró el ex mediocampista del PSG Mathieu Bodmer, en diálogo con el programa Rothen de RMC.

“La solución que tengo es que Lionel Messi ejecute los penaltis. Es bueno que el club lo resolviera rápido. Evita demasiada controversia”, consideró Bodmer y añadió: “No creo que sea solo el penalti. Creo que hay un problema de ego entre ellos. No tienen que ser los mejores amigos del mundo para jugar juntos, hacer pases y marcar goles”.





