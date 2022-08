Goleada del Barcelona a Pumas no afectará en el Clásico Capitalino: “Lo que les va a importar es la Liga MX”

Néstor Araujo, jugador del América. Foto: Club América

La jornada ocho del Apertura 2022 ya se encuentra en desarrollo y en su programación destacan dos encuentros: el Clásico Capitalino y el Tapatío. Respecto al primero de estos, son América y Pumas los clubes protagonistas que se verán por primera vez las caras en este semestre con la urgencia de sumar los tres puntos.

El juego a llevarse a cabo la tarde de este sábado 13 de agosto, destaca por el estreno de varios elementos en esta histórica rivalidad como Néstor Araujo, quien aseguró se encuentra emocionado de enfrentarse a los universitarios. También lo hacen futbolistas como Jonathan Rodríguez, Dani Alves, Gustavo del Prete o Eduardo Toto Salvio.

De reciente llegada a la institución de Coapa, el defensor se presentó ante la prensa como parte de las actividades previas al duelo en la cancha del Estadio Azteca. Entre los tópicos que abordó, el futbolista destacó la importancia de conseguir un buen resultado, así como la concentración del equipo en lo que resta del torneo (tras haber disputado una cantidad importante de juegos amistosos en los Estados Unidos) y por supuesto, resaltó la dificultad que tiene ganar a un conjunto como Pumas.

“Muy contento de volver a jugar un Clásico. Siempre en su momento con Cruz Azul, contra Pumas, era una semana que se vive diferente y bueno, regreso a esas sensaciones con un América-Pumas. Concentrado en lo que toca para tratar de ganar. Es la primera vez que me toca estar en un clásico con América”, comentó Araujo.

El inicio del campeonato ha sido complicado para ambos clubes. Tanto azulcremas, como auriazules apenas han sumado los puntos necesarios para evitar el fondo de la tabla. Los del Fernando Ortiz suman 7 unidades y se ubica en la décimo quinta posición, mientras que los de Andrés Lillini tiene un punto más y ocupan el décimo lugar de la clasificacón.

Las Águilas se presentarán ante su público tras haber conseguido su segunda victoria de la temporada al haber vencido a los Bravos por dos goles a uno. Por su parte, los Pumas lo hacen despúes de haber regresado de España luego de ser el club invitado para disputar la edición 2022 del trofeo Joan Gamper ante el FC Barcelona.

Y aunque los auriazules fueron goleados por seis tantos a cero, el defensor americanista restó importancia al hecho asegurando que la valía está en los partidos del Apertura 2022. “Lo que importa es la Liga. Pumas es un gran equipo y lo que les va a importar, como a nosotros, es la Liga MX, que es la que te da puntos, la que te acerca a los objetivos. Ellos sacarán sus conclusiones, nosotros nos enfocamos en sacar los tres puntos y vamos a plantear un buen partido y ojalá sea para América”, indicó.

El Clásico Capitalino:

¿Cuándo y a qué hora? Sábado 13 de agosto a las 19:05 horas, tiempo del centro de México.

¿En dónde? En el Estadio Olímpico Universitario de Ciudad de México.

¿Dónde ver? A través de las señales de TUDN y canal 5.

En otros juegos de la jornada ocho se encuentra el León vs Mazatlán, Guadalajara vs Atlas, Cruz Azul vs Toluca y Tigres vs Santos. Destaca la reprogramación de Bravos vs Pachuca debido a los incidentes de violencia que se suscitaron en Ciudad Juárez, sede del encuentro. En duelos ya realizados, Querértaro empato a un tanto con San Luis, Necaxa perdió en casa por dos goles a uno ante Monterrey y Tijuana quedó igualado a tres anotaciones con Puebla.

