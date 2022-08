El resonante escándalo en la Fórmula 1 que estalló tras la salida de Fernando Alonso de Alpine y que golpeó a Daniel Ricciardo

McLaren le avisó a Daniel Ricciardo que no lo tendrá en cuenta en 2023 y deberán arreglar su salida (Foto: Reuters)

Fue simplemente el movimiento de una ficha el que desató el efecto dominó que todavía sigue derribando otras piezas. El retiro de Sebastian Vettel abrió el espacio de una atractiva butaca en Aston Martin que sería codiciada por varios pilotos, pero pocos esperaban un escándalo que hasta ahora también involucra en profundidad a Alpine y McLaren con una noticia de última hora: le avisaron a Daniel Ricciardo que no seguirá en 2023.

Fernando Alonso dio un portazo intempestivo a Alpine pocas horas después de tener casi asegurada su continuidad para la próxima temporada, según el propio jefe de equipo Otmar Szafnauer. El español ocupará el lugar del alemán en la escudería de Lawrence Stroll en un acuerdo por “varios años” y su equipo actual quedó desorientado.

Sin una planificación posible, Alpine anunció inmediatamente como sustituto al joven Oscar Piastri, actual conductor de reserva del team. Pero allí llegó lo peor: el australiano desmintió el acuerdo minutos más tarde en redes sociales. “Sin mi consentimiento, Alpine F1 publicó un comunicado de que conduciré para ellos el próximo año. Esto está mal y no firmé un contrato con Alpine para 2023. No conduciré para Alpine el próximo año”, disparó el muchacho de 21 años que viene de ser campeón de F2 y F3 en Prema Racing.

El rumor de que Piastri tendría un precontrato con McLaren creció a raíz de esa contundente declaración y el último movimiento de la escudería británica profundiza esa versión. El medio especializado MotorSport aseguró que McLaren le informó oficialmente a Ricciardo que tiene la intención de reemplazarlo por Piastri en 2023.

Oscar Piastri, el piloto de reserva de Alpine que se convirtió en el protagonista de la novela (Foto: Reuters)

El corredor de 33 años, que se inició en Toro Rosso para luego destacarse en Red Bull, es uno de los conductores más brillantes de los últimos tiempos pero no logró asentarse definitivamente en ninguna escudería. Ubicado actualmente en el 12° lugar del campeonato de pilotos, está caminando por su peor rendimiento desde el 14° en 2013 cuando estaba al mando de Toro Rosso en sus primeros pasos como piloto de F1.

McLaren tiene la satisfactoria experiencia reciente de apostar por una promesa como Lando Norris y quiere repetir esa fórmula el próximo año con Piastri, uno de los nombres más destacados de su generación. El detalle es que Ricciardo tiene contrato vigente para la temporada que se avecina y todavía deberán sentarse las partes para arreglar una “compensación sustancial” para que el deportista se marche en buenos términos.

Hace apenas un mes los rumores ya habían invadido su figura a raíz del bajo nivel que tuvo en el presente calendario hasta el momento. Daniel negó todo: “Ha habido muchos rumores en torno a mi futuro en la Fórmula 1, pero quiero que lo escuchen de mí. Estoy comprometido con McLaren hasta el final del próximo año y no me estoy alejando del deporte. Entiendo que no siempre ha sido fácil, ¡pero quién lo quiere fácil!”.

Fernando Alonso decidió marcharse a Aston Martin en 2023 (Foto: Reuters)

El brusco cambio de planes se desató durante los últimos días cuando el anuncio del retiro de Vettel llegó acompañado por el desembarco de Alonso en Aston Martin que inició una danza de nombres por las nuevas butacas disponibles.

Ricciardo es uno de los candidatos más serios para sustituir al español en Alpine, lo que marcaría su regreso a la ex Renault tras dos años. Aunque Motorsport aventura que también podría recalar en Haas si finalmente Mick Schumacher no renueva el contrato que expira a final del curso y que será revisado a mediados de septiembre durante el GP de Italia.

Lo cierto es que a esta hora todavía hay una butaca disponible en Alpine, Haas, AlphaTauri, Alfa Romeo y Williams, teniendo en cuenta que varios pilotos como Yuki Tsunoda, Guanyu Zhou y Nicholas Latifi aún no acordaron su continuidad en sus respectivos equipos.

