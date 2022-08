“Fue uno de los momentos más duros”: Hamilton habló sobre la polémica definición del título con Verstappen del año pasado

Lewis Hamilton habló sobre la impactante definición con Verstappen en Abu Dhabi (Reuters)

Hay cosas que Lewis Hamilton nunca olvidará después de retirarse del mundo del automovilismo: su debut en la Fórmula 1, el paso de McLaren a Mercedes, cada título que cosechó (hasta ahora lleva siete y se ubica junto a Schumacher en el primer puesto de los más ganadores), y lo que ocurrió el 12 de diciembre del 2021 en los Emiratos Árabes Unidos.

Aquella fecha en particular quedará marcada de por vida no sólo en su memoria sino también en los libros de historia del torneo más importante del mundo motor por la atípica y espectacular definición que se dio entre él y Max Verstappen (Red Bull) en la última vuelta del GP de Abu Dhabi.

Cuando parecía que tenía la octava corona asegurada, un accidente de Nicholas Lafiti obligó el ingreso del Safety Car y, a partir de allí, un “error humano” de la FIA (como lo explicó el la organización) hizo que el neerlandés se quedara con su primer título en La Máxima.

Sobre ello se pronunció recientemente el piloto británico en una extensa entrevista con la revista estadounidense de moda, cultura y política Vanity Fair, en la que aseguró: “Fue uno de los momentos más duros que he vivido en mucho tiempo”.

Vanity Fair

“Ves que las cosas comienzan a desarrollarse de tal manera… y mis peores temores cobraron vida. Pensé, no hay forma de que me engañen. No hay forma. Eso no sucederá. Seguramente no”, recordó Hamilton sobre el momento en el que las autoridades estaban debatiendo qué hacer tras la salida del auto de seguridad de la pista de Yas Marina.

“Yo sabía lo que había pasado. Sabía qué decisiones se habían tomado y por qué. Sí, sabía que algo no estaba bien”, reconoció al ser consultado sobre si se sintió perjudicado tras la decisión que decretó Michael Masi (ex presidente de la FIA) de disputar la última vuelta después de que Red Bull aprovechara para cambiar los neumáticos de su piloto estrella.

Posteriormente, el siete veces campeón de la F1 habló de cómo se sintió tras cruzar la línea de meta como segundo por detrás del neerlandés: “No sé si puedo explicar con palabras la sensación que tuve. Recuerdo que me senté con incredulidad. Me di cuenta que tenía que desabrocharme los cinturones, tenía que salir de esta cosa, tengo que encontrar la fuerza”.

“Pero no tenia fuerzas Y fue uno de los momentos más duros, diría yo, que he tenido en mucho, mucho tiempo”, continuó el oriundo de Stevenage antes de asegurar que su padre fue un pilar fundamental en ese momento: “Me abrazó y creo que me dijo: ‘Quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti’. Tener a tu padre abrazándote de esa manera es una de las cosas más profundas que he tenido”.

Lewis Hamilton habló de su enfrentamiento con la FIA por el uso de las joyas (Reuters)

Al mismo tiempo, también se explayó sobre el enfrentamiento que tuvo con la FIA por el uso de las joyas en la competencia. “A la gente le encanta tener poder”, aseguró al sentir que esa prohibición estaba dirigida particularmente para él: “Si, soy el único que tiene joyas, de verdad”.

En su momento (mayo de este año) se presentó a una conferencia de prensa cubierto de anillos, collares, relojes y aros a modo de protesta: “Me puse todo lo que pude. Como dije, no puedo quitarme al menos dos de ellos. Uno, realmente no puedo explicar dónde está”, informaba, convirtiéndose en tendencia por esas declaraciones.

“Simplemente estaba bromeando con eso. No tengo otros piercings en ninguna parte, pero me encanta que haya este pensamiento: ‘Mierda, ¿se ha perforado las bolas?’”, recordó entre risas. “Desde que era un niño nunca me ha gustado que me digan qué tengo que hacer”, sentenció.

Hamilton aseguró que quiere seguir ligado a la Fórmula 1 (Reuters)

Además de hablar de su constante lucha contra el racismo, Lewis Hamilton también hizo referencia al veganismo, por el cual se volcó hace apenas unos cinco años atrás, después de que un amigo vegano de Nueva York le mostró otra forma diferente de alimentarse pese a la advertencia de los médicos acerca de las dificultades que tendría para obtener suficientes proteínas para competir.

“Quiero decir, he ganado cinco títulos mundiales desde entonces”, señaló. “He sido más consistente que nunca en el pasado. Así que solo se necesita probar que la gente está equivocada. Y eso fue lo que hice”, añadió.

Finalmente, el piloto de 37 años se pronunció sobre su futuro después de que su continuidad en la Fórmula 1 se puso en duda para éste Mundial tras lo sucedido en Abu Dhabi. “Estaba pasando por las emociones que estaba pasando, así que nadie podía decirme nada. Cuando te sientes de cierta manera, a veces es difícil salir adelante. Yo, por supuesto, consideré si quería continuar”, detalló.

“Todavía estoy en la misión, todavía me encanta conducir, todavía me desafía. Así que realmente no siento que tenga que dejarlo pronto”, sentenció.





