Lewis Hamilton reveló que pudo actuar en la película Top Gun: por qué rechazó la oferta de su amigo Tom Cruise

Lewis Hamilton y Tom Cruise en Silverstone. Foto: REUTERS/Lars Baron

Multifacético, carismático y ganador. Lewis Hamilton, quien ostenta los siete títulos en la Fórmula 1, sorprendió al mundo con una declaración que causó revuelo en el mundo del automovilismo y el cine. Es que el reconocido piloto británico rechazó una oferta para actuar en la nueva película “Top Gun: Maverick” de Tom Cruise, debido a que los tiempos del rodaje no coincidían con sus compromisos profesionales en la Máxima.

“Básicamente soy amigo de Tom Cruise”, dijo la figura de Mercedes, y reconoció que su lazo con la estrella de Hollywood le permitió analizar nuevos proyectos en la pantalla grande. “Me invitó a su plató hace años, cuando estaba haciendo Al filo del mañana, y con el tiempo construimos una amistad”.

Hamilton se transformó en un gran fanático del filme original de Top Gun de 1986 y su sueño era participar en la nueva versión. “Cuando me enteré de que se iba a hacer la segunda, me dije: Dios mío, tengo que preguntarle. No me importa el papel que sea. Incluso barreré algo o estaré en la parte de atrás barriendo”, recordó entre risas.

Sin embargo, cuando le ofrecieron interpretar a un personaje como piloto de cazas, el británico debió rechazar la propuesta porque debía continuar con sus compromisos en el calendario de la Fórmula 1. “Fue la conversación más decepcionante que he tenido”, remarcó.

Cabe señalar que la nueva versión de Top Gun: Maverick continúa cosechando “grandes números en taquilla”, con una recaudación de 662,5 millones de dólares, superando incluso a Titanic, que logró 659,36 millones en 1997.

Otra de las actividades en las que Hamilton se interesó fue en la NFL, dado que en las últimas horas pasó a integrar el grupo de propietarios de los Broncos de Denver. “Estamos encantados de darle la bienvenida al siete veces campeón mundial de Fórmula Uno a nuestro grupo de propietarios”, fue el mensaje con el que Walton-Penner Family Ownership Group recibió a la figura de Mercedes.

En el comunicado que se publicó en la cuenta oficial de Twitter de la franquicia de Estados Unidos se elogió el espíritu triunfador de Hamilton, que comparte el récord de más campeonatos de Formula Uno obtenidos en la historia junto con Michael Schumacher. “Lewis es un competidor que sabe lo que se necesita para liderar un equipo ganador y un feroz defensor de la igualdad. Con más de 100 victorias (103) es considerado el piloto de F1 más exitoso de todos los tiempos”, expresó el documento.

Bajo el mandato de Pat Bowlen los Broncos jugaron siete veces el Super Bowl, de los que ganaron tres; además tuvieron 21 temporadas ganadoras y obtuvieron 13 títulos de la División Oeste de la Conferencia Americana.

SEGUIR LEYENDO