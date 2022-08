“Cuando Leo sonríe, el equipo también sonríe”: el DT del PSG llenó de elogios a Messi y contó el diálogo que tuvieron para esta nueva era

* La definición de chilena de Lionel Messi ante Clermont

La rutina de lo extraordinario. Una vez más, Lionel Messi tuvo una actuación destacada para ser un factor fundamental en la goleada del PSG ante Clermont en el inicio de la Ligue 1. El golazo de chilena para enmarcar el 5-0 se robó todas las miradas en un partido que también tuvo un buen nivel del brasileño Neymar. Sin embargo, precisamente esa jugada no fue la que obnubiló al nuevo entrenador Christope Galtier.

“Sorprendido, no, pero disfruté del gol. Leo, ya sabes, lleva 17 años jugando a un nivel muy alto. Tuvo una temporada difícil el año pasado, se estaba acostumbrando. Todas las temporadas anteriores fueron al menos 30 goles. Desde el momento en que ha hecho una preparación completa, que tiene su orientación en cuanto a su vida familiar y su club, su equipo y sus socios, no hay razón para que no haga una gran temporada. Cuando se asocie con Kylian (Mbappé), tendremos aún más poder ofensivo”, declaró el entrenador francés en la conferencia de prensa posterior al partido como visitante.

Galtier sumó su segunda victoria como DT después de la goleada ante Nantes que le dio el título de la Supercopa de Francia al plantel. Después de un primer año con altibajos, Messi ya suma tres anotaciones en dos juegos oficiales con el PSG y sumó un doblete en la Ligue 1 cuando el torneo pasado demoró 14 fechas en poder gritar su primer tanto.

Galtier sumó su segunda victoria desde que tomó el mando del PSG (Foto: Reuters)

“Hablé con Leo durante nuestra estadía en Japón y también con nuestro sector ofensivo para asegurar que pueda ser efectivo todo el tiempo. Tiene un sentido táctico muy agudo, muy claro. Rápidamente ve dónde tiene que ponerse, la forma en que se posiciona para jugar, está en una zona que le gusta. Le gusta jugar con los jugadores que le rodean. Cuando Leo sonríe, el equipo también sonríe ”, se mostró feliz el DT.

Uno de los detalles de esta presentación se desarrolló con la ausencia del goleador argentino Mauro Icardi, quien cada vez es menos tenido en cuenta por el cuerpo técnico y no fue citado para el debut de la Ligue 1 mientras atraviesa otro delicado momento personal. A Galtier le preguntaron si iba a seguir separando nombres del plantel como ya lo hizo con Idrissa Gueye el viernes y con Icardi en la lista de citados: “Es lo que nos permite hacer derecho laboral y de la Liga durante este periodo. Podemos dividir el grupo en dos si sentimos la necesidad. Lo haremos hasta el final de la ventana de transferencia. Los jugadores conocen la situación, son jugadores profesionales, debemos respetarlos. No es fácil para ellos, veremos si consiguen encontrar un proyecto que les convenga o si quieren quedarse”.

El nuevo conductor del plantel también elogió el rendimiento colectivo de sus dirigidos: “El fútbol es un juego, cuando juegas te tienes que divertir. El placer solo puede estar presente si todos juegan al unísono, si hacemos el esfuerzo el uno por el otro. La forma de atacar, la calidad individual de estos grandes jugadores hace que las secuencias técnicas sean muy buenas. Había este deseo de trabajar todos juntos. Esto es algo que todavía tenemos que desarrollar. No debemos tener holgura, sea cual sea el partido, el marcador, el rival”.

La próxima parada para el elenco de la capital francesa se desarrollará el próximo sábado 13 de agosto en el Parque de los Príncipes desde las 16 ante el Montpellier por la segunda jornada de la Ligue 1.

Messi anotó un doblete: el gesto técnico para sumar el 5-0 ante Clermont (Foto: Reuters)

