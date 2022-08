“Asuntos privados”: la razón por la que Icardi no fue convocado al partido del PSG en medio del nuevo escándalo con Wanda Nara

Icardi no será de la partida en el debut del PSG en la Ligue 1 (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El futuro de Mauro Icardi es incierto. A pesar de tener contrato vigente por las próximas dos temporadas, el PSG no lo tendría en sus planes. Es por eso que en las últimas horas, el DT Christoper Galtier no lo incluyó dentro de los convocados que serán parte del plantel para el estreno en la Ligue 1 contra el Clermont, como visitante.

Más allá de no estar citado, el diario deportivo francés L’Equipe dio detalles del por qué de la decisión del nuevo entrenador, que desembarcó en el conjunto parisino tras el despido del argentino Mauricio Pochettino. Según el periódico, Icardi no habría entrado entre los 21 de la nómina del Paris Saint Germain porque tiene que “dirimir asuntos privados”.

En relación a eso, Le Parisien hizo foco en el nuevo conflicto mediático que apareció en la vida de Icardi, luego de la filtración de audios donde se confirmaba su divorcio de Wanda Nara, su esposa y madre de sus hijas.

El goleador argentino, que en 2021 quedó en el centro de las críticas cuando se ausentó varios días de los trabajos del equipo de Pochettino porque atravesó una crisis matrimonial, no fue llamado por Galtier a pesar de que el PSG tendrá una sensible baja en el ataque: al igual que ocurrió en el encuentro por la Trofeo de Campeones de Francia ante Nantes, la estrella del equipo Kylian Mbappé no estará por una lesión.

Justamente, la prensa local se refirió a la situación que atravesó el ex capitán del Inter de Milán cuando se perdió el partido por la fase de grupos de la Champions League ante el RB Leipzig por los problemas de pareja con la empresaria argentina, que también es su agente.

Icardi y sus conflictos matrimoniales con Wanda Nara, otra vez en el centro de la escena en su carrera deportiva

A la espera de conocer qué será de su futuro, y si realmente está en la lista de futbolistas “indeseables” de Galtier y el director deportivo portugués Luis Campos como da a entender la prensa en Francia, fue el propio entrenador el que habló de los cambios en la plantilla que quiere impulsar la nueva cara del PSG con la renovación en el banco de suplentes y la gerencia deportiva.

“¿Te das cuenta de este nombre? Estamos hablando de jugadores internacionales, jugadores que pueden ir al Mundial. No, ¡no son indeseables!”, aclaró Galtier sobre el rótulo que impulsaron tanto L’Equipe como Le Parisien en Francia en una entrevista exclusiva con el último medio mencionado.

“Hay un deseo por parte de la dirección de cambiar las cosas, de tener una renovación. Y en ese contexto, no podemos apilar a los jugadores cada vez que llega un nuevo entrenador. Al final, eso hace sesiones con 27, 28 elementos. Es difícil de trabajar, difícil para toda la plantilla pero más para los que van a tener muy poco tiempo de juego, créanme, a nivel humano nada fue fácil. Pero quería ser franco y directo y, con Luis, hablar rápido con los jugadores para que tengan tiempo de mirar atrás, reflexionar sobre la situación y no echarnos la culpa a nosotros, a pocos días de que acabe el mercado. Solo el futuro lo dirá”, agregó sobre los cambios profundos que se realizaron desde la nueva conducción.

Dónde continuará su carrera el delantero rosarino de 29 años es una incógnita. En Italia son varios los clubes posaron sus ojos en el ex Inter: Monza sería uno de los candidatos -podría darse un préstamo con pago de salario compartido con PSG-, pero al N°9 también se lo vinculó con otros históricos como Roma, Lazio y Napoli. A falta de menos de un mes para el cierre del mercado de pases europeo, no aparecen ofertas firmes y la transferencia del punta que tiene vínculo hasta 2024 en Parque de los Príncipes podría llegar al final de agosto.

SEGUIR LEYENDO: