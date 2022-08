Revés para Mauro Icardi en el PSG: el técnico lo borró del plantel antes del debut en la Ligue 1

Icardi no figura entre los convocados para el debut en la Ligue 1 (Foto: Reuters)

Las últimas horas en la vida de Mauro Icardi no fueron seguramente como él hubiese deseado. Al nuevo escándalo mediático que explotó por la filtración de audios donde se confirmaba su divorcio de Wanda Nara se le sumó un doloroso revés deportivo: no fue citado para el debut en la Ligue 1 de este sábado y su futuro parece estar cada vez más lejos del PSG.

El goleador argentino, que el año pasado quedó en el centro de las críticas cuando se ausentó varios días de los entrenamientos mientras atravesaba una crisis matrimonial, no apareció en la lista de citados para el choque como visitante ante Clermont de este sábado desde las 16 en lo que será la primera fecha de la Ligue 1. El detalle, no menor, es que el entrenador Christope Galtier decidió prescindir de sus servicios a pesar de que tendrá una sensible baja en el ataque ya que Kylian Mbappé no estará por una lesión.

Entre los 21 apellidos citados sí aparecen Leandro Paredes, Danilo Pereira y Abdou Diallo, otros tres jugadores que si bien no habían sido separados de la plantilla figuraron en los últimos tiempos en todas las nóminas de posibles salidas junto con el propio Icardi.

La noticia de su baja es resonante porque no se informó en la comunicación oficial los motivos y tampoco se lo sumó a la lista de lesionados como sí está el apellido de Mabppé, ausente por una lesión en los aductores.

Los medios locales tampoco aportaron detalles de la decisión del entrenador, quien sí tiene entre los delanteros disponibles a Lionel Messi y Neymar, además de futbolistas que iniciarán la temporada con el rol de recambio como el español Pablo Sarabia, el juvenil Arnaud Kalimuendo Muinga y Hugo Ekitike, uno de los cuatro refuerzos hasta el momento que llegó con el mote de promesa.

Noticia en desarrollo...