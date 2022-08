Millones en ganancias, escándalos y una sociedad que peligra: un representante apareció en medio del divorcio entre Mauro Icardi y Wanda Nara

Wanda Nara se divorcia de Mauro Icardi

26 segundos es lo que dura el audio que se filtró de Wanda Nara en el que confirma su divorcio de Mauro Icardi. El mismo se difundió el último miércoles, en LAM (América). “Bueno, Carmen, yo me vine acá a la Argentina porque estoy haciendo el divorcio de Mauro. Estoy organizando eso. Me quedaría unos días más y después vuelvo, y te saco el pasaje y todo lo que necesitás”, dice al principio la esposa del futbolista del PSG.

La empresaria argentina le envió ese audio a Carmen, una empleada doméstica con la que está en conflicto laboral. “Estoy organizando un poco las cosas para el divorcio, porque no puedo más y porque le pedí el divorcio”, cierra Wanda en el audio filtrado, donde explica los motivos de su viaje al país.

Como era de esperarse, la bomba mediática estalló y llegó a los oídos de Mauro Icardi, quien al día siguiente lanzó un fuerte mensaje en su cuenta de Instagram: “No sé quién me da más lástima, si los que inventan cosas de mi vida o los que se las creen”. Horas más tarde le sumó un contundente video.

En medio de los rumores de una nueva distancia con su esposa, Mauro Icardi subió un video junto a Wanda Nara

Hasta el momento, Wanda Nara no se manifestó en las redes sociales al respecto. Sin embargo, ya se desprendieron muchos interrogantes acerca de su futuro lejos de Mauro Icardi. Vale recordar que la empresaria y modelo es quien le maneja la carrera a su esposo, poco tiempo después de su unión matrimonial en 2014.

Más allá de lo que será su futuro personal, lo que está por verse es qué sucederá con la situación laboral que los tiene a Wanda como agente y a Mauro como su representado. Es importante recordar que fue en octubre de 2015 cuando Icardi dejó al que había sido su agente durante 10 años y que lo acompañó en los comienzos de su carrera para darle ese lugar a su esposa y madre de sus dos hijas, Francesca e Isabella.

En este sentido, en las últimas horas, se mencionó que el actual delantero del PSG está buscando representante y en este sentido hubo un nombre que picó en punta: Christian Bragarnik. Según informó el periodista Jorge Rial en su programa Argenzuela por Radio 10, Icardi tendría todo acordado con el reconocido ex futbolista, abogado, empresario y dirigente argentino de 50 años, quien además es el máximo accionista del club español Elche.

Mauro Icardi y Wanda Nara forjaron una relación de amor y también comercial

El escándalo matrimonial entre Mauro Icardi y Wanda Nara se desató en octubre del 2021 y tuvo a la China Suárez como tercera en discordia. Esta profunda crisis matrimonial dio la vuelta al mundo por el alto perfil mediático de la esposa y representante del futbolista, quien ya había saltado a las principales portadas del planeta poco tiempo atrás por el fuerte conflicto que protagonizó en el Inter de Milán y que derivó en la explosiva salida del jugador del equipo italiano para su posterior llegada al PSG.

Fue el agente español Abián Morano fue el que tomó la decisión de llevar al delantero de Unión Deportiva Vecindario, un equipo menor de Gran Canaria, a La Masía, la famosa escuela futbolística del Barcelona. De ahí en más, el recorrido de Icardi por el fútbol internacional es conocido: fue cedido a la Sampdoria en 2011 y fue allí donde provocó el primer impacto de su carrera. Se convirtió en el goleador del equipo primavera -la categoría inferior a la primera división- y fue clave para el ascenso a la Serie A, donde explotó con goles contra los poderosos del Calcio.

Dos años más tarde, Inter pagó 13 millones de euros por el pase del goleador que luego se convirtió en la máxima figura de un conjunto en reconstrucción. Tan valioso era su papel en la escuadra milanés que el club lo nombró como capitán del primer equipo y Wanda logró su primera gran conquista para su representado en 2016: Icardi renovó su contrato hasta 2020 y se transformó en el tercer futbolista mejor pago de Italia, sólo por detrás del Pipita Higuaín -en esa época en Juventus- y Daniele De Rossi, el histórico volante de la Roma que luego se dio el gusto de jugar en Boca Juniors.

Con una cláusula de rescisión de 110 millones de euros, el nuevo vínculo decía que Mauro cobraría 4.500.000 en la primera temporada (2016-17) y que el monto iría subiendo hasta llegar al último año del vínculo (2019-2020) hasta por encima de los cinco millones de la moneda de la unión europea.

Icardi y Wanda se fueron de Italia por un fuerte conflicto con el Inter (REUTERS/Daniele Mascolo)

Al compás del trabajo de su pareja, que además de ser su agente también gestiona desde entonces los derechos de imagen de Icardi a través de su empresa World Marketing Football fundada en 2015, la exposición del futbolista oriundo de Rosario creció. Wanda Nara tomó mayor visibilidad en Europa y le incorporó un nuevo perfil a su faceta en los medios ya conocida. “Soy la única mujer que le hace ganar dinero a su marido”, confesó en una entrevista a la revista Gente en pleno apogeo de su esposo en el Inter.

“Logré que Mauro pasara de valer 14 millones a 250″, fue otro de los títulos que se hicieron virales y que demostraron el rol preponderante de la modelo y empresaria en la vida deportiva de uno de los goleadores del momento en aquella época por Europa.

Frente a este escenario, Icardi pagó la confianza depositada en su figura con lo que mejor sabe hacer. Después de la renovación, anotó 26 goles en 41 presentaciones. Al año que le siguió mejoró su rendimiento: fueron 29 tantos en 36 encuentros, nivel que lo llevó a ser convocado por Jorge Sampaoli en la recta final de las Eliminatorias Sudamericanas. No fue al Mundial de Rusia 2018, pero ya estaba en el radar de la selección argentina.

Lionel Messi y Mauro Icardi en una convocatoria de la selección argentina

Con el alejamiento del entrenador de Casilda tras la eliminación ante Francia , el que asumió como interino fue Lionel Scaloni, quien aprovechó los últimos meses del año para empezar a moldear un plantel plagado de caras nuevas. La famosa renovación había llegado a la Selección y parecía que Icardi había sido uno de los elegidos. Mauro recibió la número 9 y hasta elogios del nuevo DT: “Tenemos que estar felices porque dos jugadores tan importantes como Icardi y Dybala se desbloquearon. Les van a dar muchas alegrías a los hinchas”, dijo el seleccionador.

Pero como una bomba que parecía estar seteada para explotar después de una cuenta regresiva, el primer cimbronazo salió de la propia boca de Icardi. En su octavo partido con la Albiceleste, el por entonces líder del Inter anotó su primer tanto en un amistoso que fue 2-0 para Argentina ante México en Mendoza. ¿Qué dijo el goleador al final del partido? “Cuando vine antes a la Selección no sentía esto que siento hoy. No había tanto compañerismo ni tanta amistad. Ahora somos todos jóvenes, arrancamos de abajo y queremos dar el máximo”. Esa frase generó todo tipo de comentarios en las entrañas del conjunto nacional y condicionó su futuro en la celeste y blanca.

Y a las pocas semanas de esos dichos, Icardi y Wanda fueron protagonistas de un conflicto con el Inter que dio que hablar en toda Europa. Para aprovechar el buen presente de su marido, la empresaria puso en marcha las negociaciones para lograr un nuevo vínculo con el club italiano. Pero algo sucedió que provocó una sinfín de declaraciones y sucesos que marcaron el futuro del jugador.

La relación pareció romperse de manera definitiva cuando el 13 de febrero de 2019, una publicación en la cuenta de Twitter del Neroazzurro decía: “El club anuncia que el nuevo capitán del equipo es Samir Handanovic”. Así, con una simple línea puesta en las redes sociales, el Inter le declaraba la guerra a la pareja Nara-Icardi. Acto seguido, el entrenador Luciano Spalletti lo excluyó de una convocatoria ante el Rapid de Viena, en un duelo por la Europa League.

Además de la situación oficial, los medios italianos se sumaron a la polémica y destacaron los problemas de vestuario que le generaron a Icardi la presencia de Wanda en el programa de TV italiano Tiki Taka, en el que la empresaria era columnista. Uno de los cruces que habría desembocado en las peleas internas fueron las formas en las que Nara hablaba al aire de los compañeros de Mauro.

Ivan Perisic y Mauro Icardi habrían tenido un enfrentamiento en el vestuario del Inter (REUTERS/Alberto Lingria)

Según el Corriere Della Sera, al croata Ivan Perisic no le cayeron bien las críticas de Wanda en el show televisivo sobre su actuación en el equipo. “No es el primer partido que se dice que Perisic juega mal. ¿La despedida? Si se quiere ir, que se vaya lejos... Se ve que tiene problemas”, comentó la empresaria argentina. Según el propio periódico italiano, el jugador confrontó a Icardi y tuvo una tajante respuesta: “Dile a tu mujer que deje de hablar de mí en la televisión”.

Así fue que, a menos de una semana de que estallara el conflicto entre Icardi, su agente y la institución, la argentina reapareció en el programa que participaba y, entre lágrimas, le pidió al Inter que considerara la situación para la continuidad del futbolista. “Es nuestra familia, no queremos irnos, no queremos dejar el club”. Al mismo tiempo, Wanda también contó que se enteró de la noticia de que el atacante había perdido la capitanía por las redes sociales. ”Fue una decisión importante. Para Mauro, fue como que le arrancaran un brazo. Juega con orgullo con la camiseta del Inter”, expresó.

Una vez que finalizó la temporada 2018-2019, Antonio Conte se convirtió en nuevo mánager del Inter. El flamante DT le comunicó a Icardi que no iba a ser tenido en cuenta, decisión que aceleró las negociaciones para la salida del jugador. Con la ayuda de los italianos Gabriele Giuffrida y Pino Letterio, dos intermediarios en los que Wanda se apoyó para lograr la salida de su esposo del fútbol italiano, el delantero desembarcó en el poderoso PSG.

¿Cuáles fueron las condiciones de la salida? El atacante fue cedido a préstamo con una opción de compra de 70 millones de euros, casi siete veces más de lo que Inter había pagado por sus derechos. Si bien luego la compra por parte de la directiva del equipo parisino terminó siendo de 50 millones más ocho en variables y objetivos, lo destacado de la transacción fue el alto contrato que consiguió Wanda para su esposo.

A diferencia de lo que iba a cobrar en el último año con el Inter (5 millones de euros), Mauro firmó hasta junio de 2024 por una suma cercana a los 9 millones de la moneda europea, más variables que hacen superar la cifra en 10 millones por temporada.

Icardi dejó el fútbol italiano y se mudó al PSG, que pagó más de 50 millones de euros por su pase

Una vez que Icardi se calzó la N° 18 y luego la camiseta 9 del París Saint-Germain, su agente aprovechó para hablar de toda la novela que los tuvo como protagonistas y rompió el silencio con un medio italiano sobre lo que fue su salida del Inter y la llegada a Francia.

“La relación con el Inter se deterioró por muchos malentendidos. Pero el amor por jugar en el Inter y el de los hinchas se mantiene. En toda relación hay momentos de crisis. Al final, nos alejamos de buena manera, sin traiciones. No es un divorcio”, confesó Wanda Nara en diálogo con el periódico Corriere dello Sport. “Yo trabajo para él, después son sus decisiones”, agregó.

Además, la modelo aprovechó la entrevista para destacar que haberle sacado la capitanía fue una forma de impulsar la salida del club. “El Inter tenía la necesidad de transferir a Icardi. De seguir como capitán, Mauro jamás hubiera dejado el club. Fue una estrategia para cederlo. Le sacaron la capitanía para venderlo, así se lo dijo. En enero pasado rechazó la transferencia a otro equipo. ‘Soy el capitán y no dejo este equipo’, fue lo que les dijo Mauro. Pero ellos tenían otra idea. No voy a decir qué otro equipo era. Si a Mauro le hubieran sido claros, hubiera sido diferente”, explicó.

Por otra parte, aclaró que sus dichos en la TV italiana no tuvieron que ver con el conflicto que derivó en la salida de su marido. “El Inter estaba al tanto de todo lo que declaré. No tienen que darme ningún permiso porque no tengo contrato con ellos. Siempre digo la verdad, quien dice mentiras es porque no tiene coraje. Icardi era el capitán del Inter, jamás hubiera ido a la Juventus y nunca se llevó mal con los croatas Ivan Perisic y Marcelo Brozovic”.

La pareja vive una crisis luego de que se filtrara una supuesta infidelidad de Icardi

Aquella historia que no tuvo el mejor final parece lejana en el tiempo. Con la llegada de Icardi a París, la pareja también vivió un cambio de vida importante en el día a día familiar. A pesar de irse de Milán, Wanda continúo participando de la TV en Italia: fue una de las protagonistas del Il Grande Fratello VIP, el Gran Hermano italiano. Allí tenía como función comentar lo que vivían los personajes dentro del reality show. Al mismo tiempo, se dedicó a impulsar su marca de cosméticos Wanda Cosmetics, que por ahora sólo se distribuye en Argentina.

El jugador se adaptó sin problemas al fútbol francés. En la primera campaña, el futbolista de poco más de 1.80 metros anotó 20 goles. En la segunda, fueron 13 los tantos. Su performance fue decreciendo y poco a poco fue perdiendo terreno. Claro está, se vio relegado por la llegada de Lionel Messi en un equipo que todavía está en la búsqueda por parte de su nuevo DT, Christophe Galtier, quien sucedió a Mauricio Pochettino, otro entrenador que le brindó poco lugar a Icardi.

Ahora, después de vivir días vertiginosos en los que su figura pública estuvo expuesta como nunca antes ante los millones de seguidores que tiene cada uno, sólo el destino marcará cuál será el futuro de esta famosa pareja que en los últimos tiempos tuvo un marcado crecimiento comercial con el apellido Nara-Icardi. Esa sociedad que a partir del audio filtrado y el anuncio del divorcio, corre serio riesgo de mantenerse en pie.

