Por qué Ricardo Peláez no pudo renunciar a Chivas

El director deportivo pensó en salirse del club Guadalajara por los resultados que han tenido, pero no pudo (Video: YouTube /Chivas)

Desde hace años, Chivas no ha tenido un gran rendimiento en el fútbol mexicano pues su último campeonato lo consiguió en el Clausura 2017, a partir de entonces la clasificación a la liguilla y las últimas instancias del torneo se le han complicado.

Incluso la parte técnica del club ha tenido diversos altibajos pues la dirección deportiva de Ricardo Peláez ha tomado diferentes decisiones que han sido criticadas por la afición rojiblanca. El rechazo a la gestión del ex futbolista por parte de la afición ha sido constante al grado que le llegaron a pedir su renuncia.

Ante tal tema, el propio Ricardo se animó a hablar de aquella situación y sorprendió a la afición tapatía con su declaración ya que aseguró que en algún momento sí pensó salir de Verde Valle. En una entrevista con David Medrano para Chivas TV, el director deportivo se sinceró sobre su papel dentro de la institución.

Ricardo Peláez renunció a Chivas pero Amaury Vergara no lo dejó (Foto: YouTube/ Chivas)

Aceptó que la idea de renunciar sí cruzó por su mente y que incluso expresó su petición a Amaury Vergara, pero fue rechazada y tuvo que seguir con su labor dentro del conjunto jalisciense.

“Sí, de hecho ya lo hice en alguna ocasión. Amaury no me lo aceptó, mi comunicación con Amaury es muy buena. Él sabe que yo estoy en el día a día, presente”.

A pesar de que el directivo mexicano confesó que no se sentía a gusto con lo que ha logrado en Chivas, luego de que su petición de irse no fue aprobada, continuó con su labor como si nada hubiera pasado pues aclaró que no va a estar renunciando a cada rato.

Amaury Vergara impidió que Ricardo Peláez renunciara a su cargo (Foto: Instagram/@amaury_vergara)

En un gesto de empatía, Ricardo Peláez se puso en el lugar de Amaury y comentó que no le gustaría que sus directivos estuvieran renunciando a su cargo a cada instante, en especial cuando el equipo vivió momentos críticos. Por ello rectificó que la comunicación con el empresario mexicano es vital en su trabajo.

“Amaury, con él, llevo una gran comunicación. En algún momento de mucha presión ya renuncié, no me aceptó la renuncia y tampoco voy a estar renunciando cada 15 días ¿sí? creo que a nadie le gusta, ni a mí, ni a un dueño, estar renunciando y mucho menos”.

De acuerdo con Peláez, el propietario de Chivas no aceptó la renuncia en ese momento pues aseguró que Amaury estaría considerando el mejor momento para hacerlo, ya que el directivo se ha mantenido firme con el club y comprometido con sus funciones hasta el último día que ocupe el cargo.

Pese a los refuerzos de Ricardo Peláez para competir con Chivas en el Apertura 2022, el equipo no ha conseguido los resultados esperados (Foto: Twitter/@Chivas)

Con el antecedente vigente, Amaury Vergara llegaría a un acuerdo en común con Ricardo Peláez para acabar su etapa en Verde Valle, hasta entonces, el ex futbolista seguirá firme y comprometido con darle una mejor perspectiva a Chivas y regresarlo a la senda de los triunfos y los campeonatos.

“Él sabe perfectamente, él tomará la decisión en el momento que lo considere necesario cuando me tenga que ir, pero voy a ser perseverante hasta el último día”.

Y es que los reclamos de la afición han sido constantes; desde que Víctor Manuel Vucetich aún estaba con Chivas, la fanaticada tapatía ya no estaba a gusto con el trabajo de la dirección deportiva. Más tarde vino el despido del Rey Midas y el arribo de Marcelo Michel Leaño, joven entrenador mexicano que tampoco tuvo resultados favorables.

Ricardo Cadena se ha mantenido al frente de la institución (Foto: REUTERS/Henry Romero)

Por último firmaron a Ricardo Cadena, quien se ha mantenido al frente de la institución, pero que también estaría en duda su continuidad porque hasta ahora el equipo marcha en la posición 14 del Apertura 2022 al cierre de la Jornada 6.

SEGUIR LEYENDO: