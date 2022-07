André Marín arremetió contra las Chivas y Amaury Vergara por “la peor crisis de su historia”

André Marín arremetió contra las Chivas y Amury Vergara por “la peor crisis de su historia” (Foto: Facebook/André Marín/CD Guadalajara)

Las Chivas se encuentran en un momento delicado dentro del fútbol mexicano, pues en medio de la polémica por la incorporación de Santiago Ormeño y su doble nacionalidad, en el Apertura 2022 empezó con el pie izquierdo y tiene el proyecto de Ricardo Cadena y Ricardo Peláez pendiendo de un hilo.

Junto a los cinco partidos que acumula sin ganar en el presente torneo, se le suman otros dos en los cuartos de final del semestre pasado, cuando el Atlas los eliminó de la liguilla y confirmó que el monarca de Jalisco es, en este momento, el cuadro rojinegro.

Debido a esta situación y aunado a que no consiguen un título desde hace cinco años, una de las voces autorizadas en el medio arremetió con todo contra la institución rojiblanca. André Marín criticó la gestión deportiva de Ricardo Peláez e insinuó que Amaury Vergara debería plantearse la venta del equipo.

Amaury Vergara es presidente y dueño del Club Deportivo Guadalajara, equipo que heredó de su padre Jorge Vergara (Foto: twitter/@Amauryvz)

“El Guadalajara está sumido en la peor crisis de toda su historia. No hay presente y no hay futuro”, comenzó su video editorial para MedioTiempo, para después explicar que el problema no es propio de Ricardo Cadena, sino del plantel y del equipo que ha conformado la directiva.

“El problema del Guadalajara pasa por la calidad y tiene un plantel que no tiene calidad. En mucho tiempo, el Guadalajara no podrá competir para buscar algún título en el fútbol mexicano”

De esta forma criticó el presente del Rebaño Sagrado, quienes acumulan cuatro puntos de 15 posibles en el Apertura 2022, producto de cuatro empates y una derrota, por lo que la presión alrededor del estratega interino ha aumentado y ya alcanzó al presiente deportivo y dueño del club.

“Peláez se tiene que ir y Amaury, después de los esfuerzos que ha hecho, sí se tiene que replantear seriamente si debe vender el equipo”

Ricardo Peláez, presidente deportivo de Chivas (Foto: Twitter/@soychivista_)

Esta no es la primera vez que André Marín se lanza contra la dirigencia de Chivas, pues apenas el pasado mes de junio, el comentarista deportivo se volvió viral por revelar una plática suya con Jesús Martínez, presidente deportivo de Grupo Pachuca, quien despotricó en contra del conjunto jalisciense.

El periodista de Fox Sports expresó su arrepentimiento por el suceso que desató una polémica en el pasado mercado de fichajes, pues de manera privada el presidente de los Tuzos demeritó la cartera del Rebaño y el trabajo que ha desempeñado Amaury Vergara, dueño de Chivas, con el equipo

“Ofrezco mis más sinceras disculpas a Jesús Martínez y Amaury Vergara por el audio que se filtró ayer, es uno de los peores errores de toda mi carrera. Estoy a su disposición para cualquier comentario y ratifico mis más sinceras disculpas para ambos”, escribió el comentarista tras el revuelo causado por su filtración.

Chivas acumula siete partidos sin victoria desde los cuartos de final del Clausura 2022 (Foto: @Chivas)

En aquel audio se escuchó a Jesús Martínez decir que: “Guzmán no sale de Pachuca, parece que Chivas lo transmite Fox cab***, ¡eh!, ching**, no tiene Chivas para pagarme a Guzmán, Guzmán se queda en Pachuca”, algo que evidentemente generó descontento en todas las partes y provocó la disculpa pública de Marín.

Actualmente el comentarista deportivo se encuentra al frente del La Última Palabra, en Fox Sports, cadena que transmite los partidos de Pachuca y León, equipos vinculados a Grupo Pachuca, por lo que las palabras de Martínez y en especial la acción de Marín habrían causado eco dentro de la empresa.

