La crítica a Luis Suárez de una leyenda del fútbol que rechazó su llegada tras asumir como DT en EEUU: “Quiero jugadores con hambre”

Gracias a sus goles, Luis Suárez supo ser considerado uno de los mejores delanteros del mundo de la última década. Después de su salida del Barcelona, el delantero uruguayo recaló en el Atlético Madrid, club en el que logró el título de La Liga, pero luego de dos años no seguirá en el equipo de Diego Simeone.

En la actualidad, Lucho sigue en la búsqueda de un equipo en Europa para sumarse de cara a la nueva temporada. Después de estar cerca de llegar a River Plate, el futuro del delantero de jugará la próxima Copa del Mundo con la selección de Uruguay es incierto. Varios son los rumores que lo sitúan en el fútbol de los Estados Unidos, pero uno de los nuevos entrenadores que arribó a la MLS descartó de plano la posible llegada de Suárez a su equipo.

Wayne Rooney, leyenda del fútbol inglés, fue confirmado como flamante DT del DC United, equipo en el que el ex atacante jugó un par de años en el fútbol de los Estados Unidos. Y al ser consultado en su presentación por la posible llegada del uruguayo, quien supo vestir la camiseta del Manchester United, fue tajante. “Respeto a Suárez. Es un jugador increíble, pero yo quiero jugadores con hambre”.

“Quiero jugadores que lleguen con hambre, que quieran venir a este club, que tengan mucho que darme y que sean capaces de jugar en cada partido y acudir a cada entrenamiento”, agregó quien viene de dirigir las últimas dos campañas al Derby County en The Championship, la segunda división del fútbol inglés.

“Trabajamos duro para identificar el perfil correcto de jugador que queremos traer y estoy seguro que dentro de poco anunciaremos nuevos fichajes”, sumó Rooney en su análisis sobre los posibles refuerzos que se sumarán a una de las franquicias icónicas de la Major League Soccer en EEUU.

Hay que recordar que tras jugar 45 partidos en la última temporada, en los que sumó 13 goles y tres asistencias, Suárez se sometió a un tratamiento en una de sus rodillas para mejorar su condición física de cara al Mundial que comenzará a fines de noviembre.

Cuando parecía que estaba destinado a ponerse la camiseta del Millonario, la eliminación de River Plate de la Copa Libertadores desactivó la chance de que el Pistolero llegue al barrio de Núñez. “Por un tema deportivo, por la competencia, porque me motiva la Libertadores. Había muchas expectativas con esa posibilidad. Al quedar River eliminado, la posibilidad se baja”.

Ante esto, explicó que en caso de que el Millonario hubiese eliminado a Vélez, su arribo a la Argentina hubiese sido prácticamente un hecho: “Había como un preacuerdo, porque no era un tema económico, al contrario. Era una motivación deportiva y llegar bien al Mundial me seducía”. Y sentenció: “No había nada que me sedujera más que jugar en River”.

