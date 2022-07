La pelea entre Gonzalo Montiel y el coreano Son en el amistoso Sevilla-Tottenham: el argentino terminó con la boca ensangrentada tras un codazo

* El duro cruce entre Montiel y el coreano Son

Gonzalo Montiel y Son Heung-Min protagonizaron un duro cruce al final del primer tiempo en el amistoso que disputaron el Sevilla de España y el Tottenham inglés en el Suwon World Cup Stadium de Corea del Sur.

Corrían los 43 minutos de la etapa inicial cuando el delantero coreano recibió el balón. A los pocos segundos, el defensor argentino intentó robarle la pelota, pero la figura del equipo que dirige Antonio Conte se cubrió con su brazo izquierdo y le dio un fuerte golpe al lateral en la zona de la cara.

Una vez que la cámara repitió la acción, la transmisión se quedó con Montiel, que sufrió un corte en la zona cercana a la boca y comenzó a sangrar. Tanto que tuvo que ser asistido por el cuerpo médico del conjunto español y tuvo que salir unos momentos del campo de juego para recuperarse.

Pero la situación no terminó ahí. Una vez que el árbitro decretó el final de los primeros 45 minutos, el defensor ex River Plate increpó a Son por la dura acción. El coreano no se quedó atrás y empujó al argentino, lo que generó que jugadores de los dos planteles, suplentes y parte del staff técnico tuvieran que ingresar al campo de juego para separarlos.

Montiel terminó con la boca llena de sangre tras el golpe de Son

Más allá de la pelea entre Montiel y Son, el duelo entre ambos equipos terminó 1-1. En el comienzo del segundo tiempo, la estrella de los Spurs Harry Kane puso en ventaja a los ingleses, mientras que el croata Ivan Rakitić estampó el empate final en uno de los encuentros de la gira por Asia que están llevando adelante ambos equipos.

En el caso del Tottenham, hay que recordar que viene de sumar a una de las figuras del seleccionado de Brasil, candidato a llegar a instancias finales en el próximo Mundial de Qatar. El atacante Richarlison, proveniente del Everton, se sumó al plantel que dirige el italiano Conte y tuvo que reencontrarse con Cuti Romero, con quien había tenido más de un enfrentamiento en cancha, tanto en duelos por la Premier League y en cruces por partido entre las selecciones.

Por su parte, el conjunto de Andalucía no tuvo grandes movimientos de cara a la próxima temporada de la liga española. El conjunto que dirige Julen Lopetegui terminó en el cuarto lugar de la última competencia y participará de la fase de grupos de la Champions League. Uno de los rumores al final de la pasada temporada era que Montiel podría emigrar al fútbol de Brasil -la prensa brasileña indicó que el lateral fue seguido de cerca por Palmeiras-, pero como la directiva del Sevilla quería al menos 10 millones de euros por su pase, los últimos bicampeones de la Copa Libertadores desistieron de contratarlo.

Son, protagonista del partido contra el Sevilla que su equipo jugó en Corea del Sur, su país natal (REUTERS/Kim Hong-Ji)

SEGUIR LEYENDO: